Posmrtná rozlučka streamera je nejsledovanějším youtubovým videem roku 2022

S více než deseti miliony sledujícími byl Technoblade jedním z vůbec nejpopulárnějších hráčů Minecraftu. Na svůj youtubový kanál pravidelně přispíval novými videi, populární byl především díky svému vtipnému komentování právě prováděných akcí.

Alexův otec ve videu občas nedokáže potlačit emoce.

Humor mu zůstal i poté, co mu byla diagnostikována rakovina (metastáze sarkomu), v jednom ze svých posledních videí dokonce vtipkoval o tom, že mu doktoři během léčby málem byli nuceni amputovat ruku. Bohužel jeho nemoc se ukázala jako neléčitelná a v červenci letošního roku jí teprve čtyřiadvacetiletý sympaťák podlehl. Ani ne rok od momentu, kdy se děsivou diagnózu dozvěděl.

V případech úmrtí slavných pozůstalí většinou rozešlou informativní tiskovou zprávu a poprosí o soukromí, Technobladův otec ovšem zvolil zcela opačný přístup a splnil synovo poslední přání, když se za něj rozloučil s fanoušky.

V dojemném videu nazvaném „Mějte se, nerdové (So long, nerds)“ jim Technoblade děkuje to, že se díky nim po čtyři roky mohl naplno věnovat svému koníčku, a tvrdí, že kdyby dostal tu možnost začít znovu, stal by se opět Technobladem. Ve zbývající části šest a půl minutového videa pak jeho otec emotivně zavzpomíná, že si jeho syn udržel svůj optimistický přístup skoro až do poslední chvíle, když byl napojen na lékařské přístroje. Mimochodem až díky tomuto videu se veřejnost dozvěděla, že se Technoblade ve skutečnosti jmenoval Alex, až tak úzkostlivě si do té doby chránil své soukromí.

Jen během prvního dne od zveřejnění video vidělo 30 milionů lidí, ke dni publikování tohoto textu již 88 milionů, což z něj podle výroční zprávy serveru Youtube (odkaz) poměrně nečekaně dělá nejpopulárnější video zveřejněné na tomto serveru v letošním roce.

Zajímavé je to i v kontrastu toho, že na tento server si lidé většinou nechodí pro syrové lidské příběhy, jak naznačuje vůbec nejpopulárnější video loňského roku, kterým je dětská odrhovačka Baby Shark.