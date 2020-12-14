náhledy
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Jisté však je, že s těmito hrami nešlápnete úplně vedle.
Autor: Bellring Games
Na desáté místo se v době psaní článku propracovala pirátská akce Assassin’s Creed Black Flag Resynced, což je v červenci vydaný remake původní hry z roku 2013. Hra se stále ještě prodává za plnou cenu, hodnocení uživatelů se postupně vyšplhalo na „velmi kladné“.
Autor: Bonusweb.cz
„Pokud jste měli rádi původní Black Flag, je pro vás Resynced v podstatě povinností. A obecně pro všechny hráče, kteří zatouží po pořádné pirátské hře, tu prakticky není lepší volba,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu a udělili 90 procent.
Autor: Ubisoft
Deváté místo patří aktuální novince Beast of Reincarnation, což je akční RPG zasazené do postapokalyptického Japonska. Na svědomí ho má studio Game Freak, tedy dlouholetí tvůrci herní série Pokémon.
Autor: Game Freak
Hodnocení Beast of Reincarnation se pohybují zhruba od 60 do 90 procent. Chvály se dočkala vizuální stránka a dobře zpracované souboje, kritiky pak určitá monotónnost a zejména v druhé polovině menší nápaditost úrovní i nepřátel.
Autor: Game Freak
Na osmé místo se propracovala akce Marvel’s Spider-Man 2. Nový zájem vyvolala sleva, do 6. srpna se hra prodává za 40 eur, což je zhruba 980 korun.
Autor: Bonusweb.cz
„Pokračování komiksového hitu Marvel’s Spider-Man sice nepřináší nic nového, jen málokomu to ale bude vadit. Neuvěřitelná akční jízda nemá slabé místo,“ napsali jsme v dobové recenzi.
Autor: Bonusweb.cz
Sedmé místo náleží další novince, a to extrakčnímu akčnímu RPG Mistfall Hunter. Hrát lze sólo nebo až ve třech, přičemž je třeba dávat si pozor nejenom na počítačem ovládané nepřátele, ale i další hráče.
Autor: Bellring Games
Mistfall Hunter se prodává zhruba za 550 korun, nicméně hra je i součástí předplatného PC Game Pass. Lidé chválí poměrně netradiční kombinaci žánrů (souls + extrakce), kritika padá na technickou stránku, nevyváženost a právě PvP prvek.
Autor: Bellring Games
A ještě jednou pavoučí muž. Marvel’s Spider-Man Remastered je do 6. srpna k mání zhruba za 580 korun, což ho katapultovalo na přední příčky tržeb.
Autor: Bonusweb.cz
„Spider-Man není žádná herní revoluce, zároveň je však díky detailnímu otevřenému světu centra New Yorku a poutavému příběhu neuvěřitelně zábavný. Pro komiksové či filmové fanoušky je to v podstatě povinnost, avšak troufám si tvrdit, že může oslovit i ty, kterým superhrdinovský žánr nic moc neříká,“ napsali jsme na Bonuswebu o PC verzi.
Autor: Bonusweb.cz
DOTA 2 patří mezi stálice na Steamu. Ačkoli funguje na modelu free 2 play, díky neustálým aktualizacím a novému obsahu se drží na předních příčkách tržeb.
Autor: Valve
Hra má obrovskou hloubku, proniknout do ní vyžaduje ohromné množství času.
Autor: Valve
Baldur’s Gate 3 je další hra, která se vyhoupla na přední příčky díky slevě. Do 6. srpna se prodává zhruba za 1020 korun.
Autor: Larian
„Při hraní Baldur’s Gate 3 jsem zažil stejný pocit vzrušení z nevídaného, jaký jsem měl, když jsem v dětství propadl žánru RPG. Tato hra se musí prožít. Je to zážitek, který je tak propracovaný a hluboký, že vás doslova do svého světa pozře. Je to ukázka toho, co láska vývojářů k vlastnímu dílu dokáže. A ta láska je v Baldur’s Gate 3 všudypřítomná,“ napsali jsme před lety v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Jan Kouba, Bonusweb.cz
Nejinak je tomu i u vynikajícího Cyberpunku 2077. Do 10. srpna se základní hra prodává zhruba za 440 korun, což ji vyneslo na třetí místo.
Autor: Bonusweb.cz
„Cyberpunk je vynikající sci-fi jízda, od které se prakticky nedá odtrhnout. Oproti očekávání sází především na silnou dějovou linku, zdejší otevřený svět je jen kulisou,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
Týmová taktická akce Counter-Strike 2 je další stálice od Valve, která pravidelně okupuje první místo.
Autor: Valve
Counter-Strike 2 je rozhodně přístupnější než třeba DOTA 2, ale nenechte se mýlit, i zde je třeba se toho spoustu naučit a natrénovat.
Autor: Valve
První příčku neobsadila v době psaní článku hra, ale počítač Steam Machine. Ten stále není dostupný přímo, nejprv je třeba zapsat se na čekací listinu.
Autor: Valve
Prozatím je stav takový, že kdo se zapsal do 25. června 2026, dostane podle Valve možnost koupit si Steam Machine ještě do konce letošního roku. Zbytek se k této zajímavé herní mašince dostane až příští rok.
Autor: Valve
Žebříček ze 4. srpna 2026. Dále následují ještě další obrázky z nových her.
Autor: Bonusweb.cz
Beast of Reincarnation
Autor: Game Freak
Beast of Reincarnation
Autor: Game Freak
Beast of Reincarnation
Autor: Game Freak
Beast of Reincarnation
Autor: Game Freak
Mistfall Hunter
Autor: Bellring Games
Mistfall Hunter
Autor: Bellring Games
Mistfall Hunter
Autor: Bellring Games
Mistfall Hunter
Autor: Bellring Games
Mistfall Hunter
Autor: Bellring Games
Mistfall Hunter
Autor: Bellring Games
Mistfall Hunter
Autor: Bellring Games