Ani Ferrari, ani Chevrolet, nejpoužívanějším autem ve hrách je Brouk

Tvůrci žebříčku ze serveru Carwow si dali opravdu záležet a prohledali desítky tisíc počítačových her, od Gran Trak 10 z roku 1974, který byl zřejmě první závodní videohrou na světě. Pozornost však věnovali všem herním žánrům, tedy i takovým, kde automobily slouží jen jako kulisa a nedají se ani řídit.



Ne v každé hře s auty můžete i řídit.

Vzhledem k tomu, že většina produkce vzniká v USA, asi vás nepřekvapí, že nejčastěji jsou ve hrách zobrazeny automobily značky Ford. Ty jsou v USA využívány policejními a záchrannými složkami státu, najdete je tedy prakticky v každé hře, která se alespoň vzdáleně pokouší o realismus. Celkem fordy podle autorů výzkumu najdeme v 8 707 hrách. Na dalších příčkách se postupně objevily značky Chevrolet, Toyota, Nissan, Honda, Dodge, Mercedes, Volkswagen, BMW a první desítku uzavřelo Ferrari.

Pokud přijde řeč na konkrétní modely, je výsledek poměrně překvapivý. Policejní Ford Crown Victoria, ikonická dodávka Chevrolet Step Van, nejoblíbenější model Ferrari jménem Enzo a všechny ostatní slavné automobily se musely poklonit před nesmrtelným Broukem. Volkswagen Beetle vyšel od roku 1938 v mnoha verzích a můžeme ho proto najít jak ve hrách z období 2. světové války, tak i v moderních Need for Speedech. Celkem seobjevuje v 337 hrách včetně poměrně nečekaných jako Plants vs. Zombies Adventures nebo The Simpsons: Hit & Run.

A jaká je vaše nejoblíbenější virtuální značka aut, která vám dává zapomenout na vaši obyčejnou škodovku?