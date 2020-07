Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v srpnu

1. Microsoft Flight Simulator

Takřka po čtrnácti letech konečně vyjde další Microsoft Flight Simulator. Ambice tvůrců jsou obrovské a napovídají, že by pro příznivce virtuálního létání mohlo jít o ultimátní titul, ve kterém utopí tisíce hodin.

Díky použití satelitních snímků bude možné realisticky zobrazit celý povrch planety Země, včetně všech více než 37 000 skutečných letišť, a k tomu ještě na základě skutečných dat simulovat aktuální letecký provoz. Žádný div, že hra vychází na deseti DVD, k plnohodnotnému zážitku navíc bude vyžadovat i solidní připojení k internetu.

Vychází 18. srpna na Xbox One X a PC.

2. Wasteland 3

Pokud milujete první dva díly Falloutu, ale směr, kterým se značka ubírá pod taktovkou Bethesdy, se vám nelíbí, bude Wasteland 3 přesně tou hrou, na kterou čekáte. Půjde totiž o tradiční, shora viděné RPG z postapokalyptického světa, které se bere vážně jen během náročných tahových soubojů. Příběh volně navazuje na předchozí díly, obejdete se však i bez jejich znalosti. Hru jsme si již mohli na vlastní kůži vyzkoušet, naše první dojmy naleznete tady.

Vychází 28. srpna na PC, Xbox One a PS4.

3. Total War Saga: Troy

V rámci podsérie Saga vychází méně rozsáhlé hry, než na jaké jsme byli u série Total War dosud zvyklí. To však neznamená, že by snad mělo jít jen o nějaké malé jednohubky na pár hodin. Po skvělých Thrones of Britannia přichází na řadu Trojské války, ve kterých si budete moci vyzkoušet slavné bitvy z Homérovy Iliady. A co je nejlepší – hra bude v den vydání k mání všem zákazníkům obchodu Epic Store úplně zadarmo.

Vychází 13. srpna jako exkluzivita obchodu Epic Store.

4. UFC 4

Konec léta již tradičně patří sportovním sériím od Electronic Arts. Fanoušci amerického fotbalu se samozřejmě těší na nový ročník Madden NFL, v Čechách jsou ale spíše populární bojové sporty sdružené pod značkou UFC. Oproti dva roky starému dílu to sice na příliš změn nevypadá, ale to nevadí, na rozdíl od ostatních sportů od EA se nám série UFC ještě stále neohrála. Bohužel, na PC hráče se ani tentokrát nedostane.

Vychází 14. srpna na Xbox One a PS4.

5. Horizon Zero Dawn na PC

Jedna z nejúspěšnějších exkluzivit konzole PS4 se po třech letech od svého vydání dočká i PC verze. Tento překvapivý krok je zřejmě motivován tím, že Sony potřebuje nalákat nové fanoušky ke koupi konzole PS5, kde by měl v příštím roce exkluzivně vyjít druhý díl.

O kvalitu Horizonu se vůbec nebojíme, ta je dostatečně prověřená časem, otázkou je jen to, jak se port povede po technické stránce. Pokud ale bude hra optimalizovaná alespoň tak dobře jako nedávný Death Stranding, máme vyhráno.

Vychází na Steamu a Epic Store 7. srpna.

Dále stojí za pozornost

Fast & Furious Crossroads – Závodní arkáda postavená na slavné licenci filmu Rychle a zběsile. První ukázky ovšem příliš nadějí nevzbuzují.

Project CARS 3 – Předchozí dva díly této automobilové simulace sázely hlavně na realističnost, trojka má být přístupnější i nováčkům.



Fall Guys – Nevážně pojatá battle royale akce, která si už v režimu předběžného přístupu dokázala podmanit streamovací platformu Twitch. Pro předplatitele PS Plus bude navíc od 4. srpna zdarma.

Risk of Rain 2 – Pokračování multiplayerové roguelike řežby. Od svého vydání v předběžném přístupu sbírá jen pozitivní ohlasy.