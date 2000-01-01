Adventury už dlouho nepatří mezi nejoblíbenější herní žánry, přesto stále vznikají. Trochu jsme museli definici žánru ohnout, protože alespoň bez špetky akce už to dnes takřka nejde, ale následující dvanáctka her vypadá skvěle, ať už je nakonec nacpeme do jakékoliv škatulky.
Autor: Oficiální materiály distributora
Pamatujete geniální Somu, která loni oslavila už dekádu od svého vydání? Jestli ne, tak to běžte napravit, lépe vypointovanou sci.fi zápletku ve hrách jen tak nenajdete. A jestli si jí pamatujete, tak si zapamatujte i název Ontos. Stejní vývojáři, stejně zašmodrchaný příběh, ve kterém se stírá rozdíl mezi halucinací a realitou, stejná hratelnost spočívající vedle řešení hádanek i ve skrývání se před skutečnými monstry. Nemůžeme se těšit více.
Autor: Oficiální materiály distributora
Věčné remasterování dávno dohraných klasik už nás moc nebaví, ale předloňský Broken Sword ukázal, že se to dá dělat i vkusně a s grácií. A tak se těšíme, že se letos podobné péče dostane i v mnohém podobnému druhému dílu.
Autor: Oficiální materiály distributora
Přeci jen je to už skoro 30 let od té doby, co jsme si ji zahráli poprvé, takže si tuto pecku rádi připomeneme v kompletně překreslené grafice (bez použití AI), s vyčištěným zvukem, podporou gamepadů a českými titulky. Tohle je sázka na jistotu.
Autor: Oficiální materiály distributora
Vrátí se i milovaná značka Life is Strange, která ovšem od nadčasové první série poněkud vyčpěla. Stále ale jde v rámci herního světa o unikátní hru, která se opírá prakticky jen o dialogy a mezilidské vztahy. Jestlipak uhodnete, kdo je ta rozmazaná postava za hlavní hrdinkou Maxine?
Autor: Deck Nine Games
Ano, vrací se i milovaná (či občas nenáviděná) Chloe. Děj se sice odehrává mnoho let po předchozích událostech, ale to neznamená, že si tato punkerka už udělala v životě pořádek, naopak trpí nočními můrami a falešnými vzpomínkami. Tentokrát si za ní navíc i budeme moci zahrát…
Autor: Deck Nine Games
WILL: Follow The Light je více než adventurou walking simulátorem. Něco jako Firewatch, jen místo amerických lesů putujeme zamrzlými pustinami. A první ukázky vypadají fantasticky.
Autor: Oficiální materiály distributora
Navzdory nezávislému původu se hra prezentuje prvotřídními technologickými kvalitami, vývojáři slibují pohlcující filmový zážitek plný dramatických scén i poklidného rozjímání. Už teď byla hra oceněna na několika nezávislých festivalech, což dává velkou naději, že bude podnětná nejen graficky, ale i obsahově.
Autor: Oficiální materiály distributora
Po vydání posledního dílu to se sérií Polda vypadalo bledě, vývojáři si totiž stěžovali na vysokou míru pirátství. Nakonec to evidentně nebylo tak špatné, protože osmička už je v podstatě za rohem. V ní se vrátíme do vesnice Lupany ve které Poldova kariéra před mnoha lety začala.
Autor: Zima software
Na nějakou revoluci nebo alespoň výraznější posun to nevypadá. Hlavním tahákem bude opět bláznivý humor, který často překračuje únosnou míru trapnosti. K tomu si připočtěte nelogické hádanky, stylizovanou grafiku a dabing od známých českých herců. Tentokrát už to celé nepotáhne na svých bedrech jen Luďěk Sobota, jehož titulní postava Pankráce byla v novém příběhu upozaděna a na pomoc dostal dvě nové postavy.
Autor: Zima Software
Po vypršení autorských práv na dílo spisovatele H. P. Lovecrafta se s různými Cthullhu hrami roztrhl pytel. Z té záplavy chystaných titulů The Cosmic Abyss vypadá nejlépe. Nebo alespoň nejambiciózněji.
Autor: Oficiální materiály distributora
Stojí za nám francouzské studio Big Bad Wolf, které má na svědomí například Vampire the Masquerade: Swansong nebo The Counsil. A podobně divná by měla být i tato hra, ve které z pohledu vlastních očí prozkoumáváte obrovské podmořské vězení plné děsivých netvorů.
Autor: Oficiální materiály distributora
Mistři „filmových“ hororů z britského studia Supermassive se v pokračování série The Dark Pictures chystají poněkud pozměnit svůj typický rukopis a dají hráčům větší kontrolu nad osudem hlavních hrdinů. Chystaný horor Directive 8020 působí jako Dead Space bez střílení.
Autor: Oficiální materiály distributora
Hlavní hrdinkou je astronautka Youngová, představovaná hollywoodskou herečkou Lashanou Lynchovou, která samozřejmě musí zachránit co nejvíc členů své posádky. Pokud se dokážete přenést přes skutečnost, že budete hrát za ženu a ještě navíc černošku (a už jsme se mnohokrát přesvědčili, že spousta hráčů to jednoduše nedokáže), čeká vás pořádná dávka poctivého strašení. I tady se budeme plížit temnými koridory zabydlenými zmutovanými monstry, jen jich bude daleko méně a místo jejich zabíjení se před nimi budete muset schovávat.
Autor: Oficiální materiály distributora
Mezi nejoceňovanější hry loňského Gamescomu patří i kooperativní skákačka Hela a my jsme si ji tam samozřejmě nemohli nechat ujít. Graficky nádherná pohádka o dvou bílých myškách nejvíce ze všeho připomíná bez mála deset let starý nezávislý hit Unravel.
Autor: Oficiální materiály distributora
Po asi půlhodinovém hraní úvodní části Hely máme ze hry opravdu dobrý pocit. Hra působí svěže, hravě, živě, líbivě, zábavně. Velmi se nám zamlouvá fokus na příběh a na questy, namísto na preciznost parkurových aktivit, líbí se nám i roztomilé myší postavičky, sandboxové pojetí s otevřeným světem a možnost užít si hru ve více hráčích v rodinném kruhu, kdy se může ke hraní v kterýkoliv okamžik kdokoliv připojit a prožívat tak pohádkové myší příběhy společně s vámi.
Autor: Oficiální materiály distributora
Fanoušci hororové plošinovky Little Nightmares mají žně. Vloni se dočkali třetího dílu, již brzy pak přijde od pohledu prakticky totožný titul Reanimal. Bodeť by také nebyl podobný, vždyť za ním stojí vývojáři prvních dvou dílů, kteří už na původní značku ztratili práva.
Autor: Oficiální materiály distributora
Grafika je opravdu hezká, puzzly zajímavé a vydaná demoverze nám dodala patřičnou důvěru, že i tentokrát to bude pecka.
Autor: Oficiální materiály distributora
The Occultist vypadá jako poctivá hororová adventura ve stylu legendárních Realms of the Haunting. V roli paranormálního detektiva zde budeme prozkoumávat ostrov GodStone, který v minulosti obýval fanatický náboženský kult.
Autor: Oficiální materiály distributora
Hlavním tahákem hry je využití mystického kyvadélka, které vám propůjčuje různé nadpřirozené schopnosti. Zajímavě vypadá třeba možnost nahlížet skrze něj do minulosti, což připomíná geniální misi A Crack in the Slab z druhého Dishonored. K dispozici už je mimochodem i demoverze.
Autor: Oficiální materiály distributora
Recur je zajímavá plošinovka postavená na možnosti ovládat tok času. Připomíná tím tak trochu slavný Braid, jen by měla být daleko jednodušší.
Autor: Oficiální materiály distributora
Originální mechanika zprostředkuje spoustu nápaditých hádanek, k zahození by nemusel být ani příběh, který se odehrává během apokalyptického konce světa. A navíc to celé skvěle vypadá.
Autor: Oficiální materiály distributora
Hrátky s časem zažijeme i ve Whirlight - No Time To Trip, což je adventura v té nejčistší podobě. Vývojáři se prý inspirovali především u Day of the Tentacle a Sam & Maxe a na výsledku je to vidět.
Autor: Oficiální materiály distributora
Čeká vás spousta bláznivých scén ve více než sto lokacích, klasické hromadění haraburdí do inventáře, komplexní hádanky a spousta humorných dialogů. Ostatně co vám budeme vyprávět, když si můžete vyzkoušet demoverzi zdarma už teď.
Autor: Oficiální materiály distributora
A na závěr jednu artovou depresi. We Grew Up in War vypráví skutečné příběhy děti, které vyrůstali ve válce. Konkrétně té bosenské a nyní ukrajinské. Tragické osudy jsou vyprávěny formou menších povídek z nichž každá má jiný grafický styl, ale i odlišné mechaniky.
Autor: Oficiální materiály distributora
Dojde na abstraktní podobenství i krutě realistické scény, plně ukazující jak hrozně se k sobě my lidé umíme chovat. O vývoj se stará studio Charles Games, které se zpracováním vážných historických témat zkušenosti, viz například Atenttat 1942 nebo Svoboda 1945.
Autor: Oficiální materiály distributora