Mrtvý žánr? Ale kdeže, představujeme nejočekávanější letošní adventury

Honza Srp
Adventury už dlouho nepatří mezi nejoblíbenější herní žánry, přesto stále vznikají. Trochu jsme museli definici žánru ohnout, protože alespoň bez špetky akce už to dnes takřka nejde, ale následující jdvanáctka her vypadá skvěle, ať už je nakonec nacpeme do jakékoliv škatulky.
Nejočekávanější adventury roku 2026 Nejočekávanější adventury roku 2026 Nejočekávanější adventury roku 2026 Nejočekávanější adventury roku 2026 Life is Strange: Reunion Life is Strange: Reunion Nejočekávanější adventury roku 2026 Nejočekávanější adventury roku 2026 Polda 8 Polda 8 Nejočekávanější adventury roku 2026 Nejočekávanější adventury roku 2026

25. ledna 2026 1

