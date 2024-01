Snaží se vytvořit nejhorší hru na světě, sbírá fanoušky po tisících

Většina videoher je kolektivním dílem, ale dodnes se najdou solitéři, kterým se podaří dobít svět, aniž by přitom s někým spolupracovali. Z poslední doby stojí například teprve jednadvacetiletý šikula říkající si Zeekers, který koncem loňského roku uchvátil komunitu týmovou střílečkou Lethal Company (viz náš článek). Jenže na každého takového šťastlivce, který se přes noc stane milionářem, připadají desítky, stovky, možná tisíce podobných, co takové štěstí neměli a jejich dílo zůstalo nepovšimnuto.

Laciná grafika je asi ten poslední problém, který Monster Sniper Season 3 má.

Jedním z takových byl donedávna i mladý Američan Carsen Rapp. Ostatně není žádný div, že se zatím neproslavil, i když ho to k vývoji her táhne od dvanácti let, ani jeden z dosavadních zhruba padesáti pokusů ještě ani nedokázal dotáhnout do konce. V rozhovoru pro magazín PC Gamer prozradil, že jediné, co ho na vývoji vlastně baví, je přidávat do her stále nové funkce. Když dojde čas na celkové odlaďování, testování, opravování chyb a podobné nekreativní činnosti, ovšem pro úspěch hry zásadní, ztrácí o dílo zájem.

Everywhere Nowhere @everywhereno Replying to @the_cucumber_monger What should I add next? Creating the worst game of all time part 32 #gamedev #indiegames #gaming #monstersniper #worstgameofalltime

Jednoho dne ho ovšem napadla spásná myšlenka – co kdyby se na rozdíl od všech ostatních nesnažil vytvořit co nejlepší hru, ale naopak tu vůbec nejhorší, jaká kdy vznikla. A tak vznikl Monster Sniper: Season 3.

Představte si, že byste při každém restartu úrovně museli vyplňovat captchu. Obzvláště, když by vypadala takto.

V jádru jde o klasickou akční plošinovku, kde má hráč za úkol provést svého myšího hrdinu několika náročnými úrovněmi. Tradiční koncept ovšem postupně rozšiřuje o řadu mechanik, které mají za účel jen maximálně znepříjemnit hráčův zážitek. A to se mu vskutku daří výbornou.

Jako první ho napadlo otočit klasické schéma, kdy je pohyb postavy ovládán klávesami a míří se myší. V Monster Sniperovi je to přesně opačně, což samo o sobě stačí k tomu, že jsem se navzdory několika pokusům nedostal ani z první lokace. Při tom je to prý ještě to nejmenší…

Rappova snaha přilákala na sociální síti TikTok pozornost diváků a ti mu teď radí, jak celkový zážitek ještě pořádně opepřit. A jsou vcelku zlomyslní. Ve hře tak už nyní najdeme například nepřeskočitelné dějové animace, neviditelné plošinky, přísný časový limit nebo opisování captcha kódu při každém novém pokusu. Vyloženě sadisticky působí nutnost udržovat myšákovu dobrou náladu vypisováním lichotek a povzbuzovat ho, jinak přestane reagovat na hráčovy pokyny. A pozor, myšák si moc dobře hlídá, abyste se moc neopakovali a tak je potřeba být při povzbuzování stále kreativní.

Nové funkce do hry přibývají přibližně obtýden, navzdory úvodnímu tvrzení se Rapp stará i o jejich otestování tak, aby šla hra skutečně dohrát do konce. A věřte nebo ne, najdou se mnozí, co se o to skutečně pokouší. Co víc, ještě i závodí v tom, kdo kterými úrovněmi dokáže proběhnout rychleji.

Monster Sniper: Season 3 už si vyzkoušely tisíce lidí (ostatně zadarmo můžete i vy, přímo z prohlížeče na této adrese), na TikToku pak jeho počínání sledují další tisíce. To není špatné na nejhorší hru na světě, ne? Carsen by jako nejvyšší úspěch viděl, kdyby se někdo hru pokusil pokořit na charitativním festivalu Games Done Quick, kde se každoročně soupeří v co nejrychlejším pokoření starých a často velmi obskurních titulů. Přání by se mu klidně splnit mohlo, vždyť letos se mezi soutěžícími objevil i pes, tak proč ne tato hra?

Držíme palce, ale i kdyby snad Monster Sniper: Season 3 někdy skutečně dokončil, recenzovat ho nebudeme.