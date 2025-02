Need for Speed se hned tak nevrátí. Rozkaz zněl jasně: Battlefield

Need for Speed 2 | foto: Electronic Arts

Vypadá to, že série Need for Speed si dá prozatím největší pauzu ve své historii. Poslední díl Need for Speed Unbound (číst recenzi na Bonuswebu) vyšel v roce 2022 a žádnou díru do světa neudělal. Podobné to ovšem bylo i s předešlými díly Need for Speed Heat (2019, číst recenzi) a Need for Speed Payback (2017, číst recenzi).

V tomto kontextu samozřejmě dává smysl dát si pauzu a zamyslet se, jakým směrem by se měla značka ubírat, aby se vrátila zpět na výsluní.

Need for Speed Unbound Need for Speed Heat

Jenže pohled do zákulisí nám nabízí trochu jiný obrázek. Už v roce 2023 byla většina týmu Criterion, jenž stojí za posledním dílem Unbound, převelena na podporu vývoje nového Batttlefieldu, zatímco zbytek se věnoval Need for Speed. Ovšem ani to už dnes neplatí.

„Tým Need for Speed z Criterionu se připojuje ke svým kolegům pracujícím na Battlefieldu,“ uvedl Vince Zampella, který dohlíží na značku Battlefield, v prohlášení pro britský Eurogamer.

„Jako pro společnost pro nás bylo důležité, abychom poslední rok naslouchali naší komunitě okolo Need for Speed a využili její zpětnou vazbu při tvorbě obsahu pro Unbound. Díky lepšímu pochopení toho, co naši hráči od Need for Speed chtějí, máme v budoucnu v plánu sérii oživit novými a zajímavými způsoby.“

Z těchto slov je patrné, že nové Need for Speed nejsou ani v aktivním vývoji a až se k nim EA rozhodne vrátit, potrvá to.

Battlefield 2042 se vůbec nepovedl.

Co se Battlefieldu týče, prozatím poslední díl Battlefield 2042 vyšel v roce 2021 a vůbec se nepovedl (číst recenzi). Společnost EA ovšem byla zvyklá na to, že série vydělává nemalé peníze a dává najevo, že se jich nechce vzdát. Ostatně aktuálně mi do schránky přišla zpráva, že „Do budoucnosti hry Battlefield jdeme all-in“.

„Battlefield se nachází na cestě velké evoluce. Je to ambiciózní krok, který sjednocuje všechny naše studia pod jednu střechu,“ píše se v něm. Battlefield Studios tvoří čtveřice studií – Criterion, Dice, Ripple Effect a Motive. První ukázka naznačuje, že se nový díl plánovaný na letošek odehrává v dnešní době, přičemž tvůrci už potvrdili, že počítají i s příběhovou kampaní.