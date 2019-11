Češi chystají budovatelskou strategii Nebuchadnezzar, inspirují se Pharaoh

Cílem hry je vybudovat prosperující město, což znamená, že hráč se musí postarat o produkci surovin a jejich logistiku. Co se zpracování týče, tvůrci vsadili na izometrickou grafiku a čtverečkovou mapu.

„Myslíme si, že ručně dělaná 2D stylizovaná grafika má své místo i v dnešním světě. Stejně jako izometrická budovatelská strategie. Zároveň jsme nechtěli udělat pouhý klon úspěšné hry,“ píšou na blogu.



Nebuchadnezzar by však neměl být jen kopií slavných her jako Pharaoh a dalších kousků od studia Impressions Games. „Rozvinuli jsme proto stávající herní mechanismy, přidali některé nové a doufáme, že jsme přinesli svěží vítr do tohoto žánru.“

Hráči se mohou těšit na příběhovou kampaň, která čítá šestnáct misí. Důležitým prvkem mají být monumenty, jejichž vzhled je plně na hráči. „Monumenty jsou obrovské stavby, na které musí hráč získat velké množství surovin. Odměnou je mu pak krásná dominanta města,“ zamýšlejí se autoři.

Tvůrci už předem počítají s plnou podporou modů. Vydání je plánováno na PC na druhou polovinu příštího roku.