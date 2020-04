Jezdce NASCAR opustil sponzor, protože utekl z rozehraného závodu na PC

Stejně jako mnoho ostatních sportovců i jezdci série NASCAR přesunuli své soutěžení do virtuálních světů videoher. Místo pravidelných víkendových závodů odehrávajících se napříč celou Severní Amerikou se teď utkávají v realistické závodní hře iRacing.

Tyto soutěže ovšem stále nesou oficiální licenci a vznikají z nich i komentované přímé přenosy, jejichž cílem je v divácích vzbudit dojem, jako by se vlastně nic mimořádného nedělo. Počínání jezdce Bubby Wallace během uplynulého víkendu však s touto myšlnekou příliš nesouznělo.

Tempers brew early at the real AND virtual @BMSupdates. 



Have we seen the last of @ClintBowyer and @BubbaWallace getting into each other today?



: FOX, FS1 and the FOX Sports App pic.twitter.com/pu8LMWWDT3