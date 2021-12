Jaké porno se líbí hráčům videoher: s Larou Croft, D.Va a Super Mariem

Konec roku se pomalu blíží, a tak je ten správný čas na sestavování výročních žebříčků popularity, ostatně i my jsme již pomalu začali hledat nejlepší hru letošního roku (viz odkaz). Příležitost si samozřejmě nenechala ujít ani desátá nejnavštěvovanější stránka internetu Pornhub, kam ostatní lidé chodí odpočívat u hanbatých videí zdarma.

I když má Lara Croft v nových dílech daleko realističtější proporce, hráče nepřestala přetahovat.

Vedle spousty nesmírně zajímavých informací (například že tam lidé hledají častěji romantiku než skupinový sex nebo že meziročně poklesl průměrný čas jedné návštěvy o více než půl minuty) je jedna část výroční zprávy věnovaná i hráčům počítačových her.

Moderní konzole totiž kromě obligátního hraní her zvládnou také prohlížení internetu, na což byste neměli zapomínat, když si chcete na návštěvě půjčit ovladač. A kde je internet, je samozřejmě automaticky i porno.

Co se týče herních platforem, navštěvují Pornhub častěji lidé z playstationů než xboxů, a to v poměru 3:2, Nintendo je pak v této oblasti uvedené jen v hodnotě statistické chyby. Jestli si však myslíte, že to znamená, že tato platforma, plná infantilních exkluzivit cílených na mladší publikum, je vůči chlípníkům imunní, tak jste na omylu. Stačí se podívat do seznamu nejvyhledávanějších herních titulů, kde najdeme například Pokémony na čtvrté a Splatoon na devatenácté pozici.

Slovo „hentai“ je vůbec tím nejvyhledávanějším na Pornhubu.

Tím vůbec nejvyhledávanějším titulem je samozřejmě Fortnite, který kromě nekonečné zásoby fanouškovské tvorby disponuje i oficiální porno parodií (viz náš článek). Mezi nejpopulárnějšími hrami v této oblasti pak najdeme i tradiční hity jako Minecraft a Overwatch, úplnými novinkami jsou Brawl Stars, Five Nights at Freddy’s nebo Genshin Impact.

A která herní postava byla na Pornhubu v roce 2021 nejvyhledávanější? Na rozdíl od roku 2019, kdy v této kategorii vyhrála želví princezna Bowsette (viz náš článek), je tentokrát výsledek mnohem konvenčnější. Vyhrála totiž Lara Croft, dlouhodobý neoficiální sexsymbol herního průmyslu, následována ikonickou D.Vou z Overwatch. Až pak se to teprve zvrhává. Třetí místo patří instalatérovi Mariovi, v TOP 20 je však i princezna Peach, Pikaču nebo blonďatý hrdina Link ze série Zelda. Nejkontroverznějším jménem v seznamu je ovšem bez debat maskulinní Abby z The Last of Us 2, jedna z nejméně oblíbených (nebo nepochopených) postav herní historie. Populárnější Ellie v seznamu chybí, to však samozřejmě neznamená, že byste ji na těchto stránkách vůbec nenašli.

Pokud se zrovna nemůžete se podívat na celý žebříček na oficiálních stránkách Pornhubu, dal jsem si tu práci a celou dvacítku umístil do galerie. Všechny fotky jsou cudné, a tak se nemusíte bát ostudy, i kdyby vám snad někdo koukal přes rameno.

Tradiční výzvu k tomu, abyste se o své favority a tipy podělili v diskusi, si však tentokrát necháme od cesty, opravdu nemusíme vědět všechno.