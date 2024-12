PlayStation oslavuje 30 let bezplatnými závody My First Gran Turismo

My First Gran Turismo | foto: PlayStation

My First Gran Turismo vychází 6. prosince na PlayStation 4 a PlayStation 5, zajezdit si přitom půjde i s využitím virtuální reality PlayStation VR2. Hra ukousne 15 GB volného místa na PS5, respektive 12 GB na PS4.

Jak správně tušíte, je to stylově pojatá demoverze k Gran Turismo 7. K vyzkoušení bude 18 vozů, několik režimů včetně toho výukového a tři tratě – Deep Forest Raceway, Kyoto Driving Park – Miyabi a Trial Mountain Circuit. My First Gran Turismo přitom není určené jen pro nováčky, pokud totiž hru dohrajete, můžete si všech 18 vozů přenést do Gran Turisma 7.

„Při příležitosti oslav 30. výročí PlayStationu s potěšením představuji My First Gran Turismo, speciální volně dostupnou hru, ve které se můžete ponořit do vzrušujícího světa motorsportu. Tento zážitek má v mém srdci zvláštní místo, protože vzdává hold počátkům prvního Gran Turisma, kde hráči všech generací objevovali radost z jízdy,“ napsal Kazunori Yamauchi, prezident studia Polyphony Digital.

„Hra byla navržena tak, aby byla přístupná a zároveň strhující, vytvořena pro každého, bez omezení věku nebo úrovně řidičských dovedností, ať už jde o první seznámení dětí s radostí ze závodění, nebo o znovuoživení zapomenuté vášně pro řízení.“

