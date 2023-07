Vyhrál by Musk, nebo Zuckerberg? O souboji nejbohatších mužů už je i videohra

Let's settle this Mark Zuckerberg vs. Elon Musk debate once and for all. @elonmusk @finkd



Introducing Zuck V Musk: Techbro Beatdown!

Play now: https://t.co/QwSUlaTPAR



#zuckvsmusk https://t.co/UV1iiK9UdS https://t.co/MQukSc35Uh