Fanoušci na turnaji vypískali Elona Muska, s Benem Affleckem se fotili

Po většinu srpna trval v americkém Los Angeles světový turnaj ve hře Valorant. Šlo zatím o největší zápolení v této týmové střílečce, když se hrálo o dva miliony dolarů před jedenácti tisíci diváků v hale a sta tisíců dalších u online přenosů. Prominentní akci si nenechal ujít ani miliardář a podnikatel Elon Musk, který o sobě ostatně často prohlašuje, že má rád hry. Z jeho příspěvků na Twitteru například víme, že se mu velmi líbí letošní Diablo 4.

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting "bring back Twitter" lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV