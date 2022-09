Petici podepsalo jen 34 lidí, přesto vývojáři kontroverzní animaci změnili

Bojová hra MultiVersus vlétla do herního průmyslu ve velikém stylu a za pouhý měsíc od vydání přilákala už dvacet milionů hráčů. Ve skutečnosti nejde o nic jiného než o kopii nintenďáckého Super Smash Bros (viz naše recenze posledního dílu), jen s postavami spadajícími do portfolia společnosti Warner Bros.

V bojovce MultiVersus proti sobě nastupují nepravděpodobní nepřátelé.

Vzájemně tak proti sobě staví tak nepravděpodobné charaktery, jako jsou třeba Tom a Jerry, Superman, Arya Stark ze Hry o trůny, Gandalf z Pána prstenů nebo Rick a Morty.

Jednou z hratelných postav je i Velma Dinkleyová ze seriálu Scoobye Doo. Intelektuálka s ikonickým oranžovým svetrem a brýlemi se silnými obroučkami může v případě splnění jistých dílčích úkolů použít speciální útok, kterým rozhodne celou partii. Zavolá totiž na své protivníky policejní auto, které je paralyzuje a odveze mimo obrazovku.

Nikdo asi autory nepodezírá z toho, že by tím chtěli předat nějakou vyšší myšlenku, ovšem jak už to tak v dnešní době bývá, našlo se pár lidí, kterým přijde v kontextu dnešní doby tato odlehčená animace nevhodná.

MultiVersus je něco jako Super Smash Bros, jen s postavami od Warnerů a free 2 play.

Od kauzy smrti George Floyda, který byl, aspoň tedy podle americké justice (viz zpravodajský článek), zavražděn během zatýkání, je veřejnost v USA velmi citlivá na jakékoli projevy policejního násilí.

Že si jen tak někdo může po telefonu objednat „zmizení“ nějaké osoby, navíc bez předložení jakéhokoli důkazu, je problematické samo o sobě. A to do toho ani nemusíme vnášet rasovou problematiku, když volajícím je bílá žena a „zatčeným“ může být i černý muž (jednou z hratelných postav je i basketbalista LeBron James).

„Po celá desetiletí, a zejména v poslední době, trpěli černošští a domorodí barevní lidé na celém světě policejní brutalitou a tato animace problém ignoruje,“ píšou poněkud pateticky autoři petice, která žádá vývojáře, aby policejní auto nahradili něčím jiným. I když se za tři týdny našli pouhých 34 signatářů, vývojáři si vzali výtku k srdci a v nejnovějším patchi vše vyřešili. Namísto policejního auta teď protivníky sbírá dodávka Mystery Machine, kterou Scooby-Doova parta beztak jezdí.

Z hlediska hratelnosti se nezměnilo nic, takže většinu lidí zanechala změna v klidu, najdou se ovšem i tací, kteří tvrdí, že by vývojáři neměli plýtvat svůj čas na takové prkotiny.

Není to přitom poprvé, co byla policejní auta z nějaké hry odstraněna. Již před dvěma roky se něco podobného stalo i ve Fortnite (viz náš článek). Paradoxně tam teď mnozí hráči zase prosí o jejich návrat. Všem se zavděčit jednoduše nedá.