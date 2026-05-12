Mickey Mouse s bouchačkou. Mouse: P.I. for Hire je prodejní hit

Ondřej Zach
  15:10
Mouse: P.I. for Hire je originální retro střílečka, která svým vzhledem připomíná animáky z třicátých let. A jak prozradila finanční zpráva vydavatele, hra si vede skvěle.

Mouse: P.I. for Hire

16.04.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

85%
Titul Mouse: P.I. for Hire vyšel v polovině dubna, a jak plyne z aktuální finanční zprávy, náklady na vývoj, marketing i distribuci se pokryly už týden po vydání.

Celkem se prodalo přes 730 tisíc kopií, z čehož první polovina připadá na konzole PlayStation 5, Switch 2 a Xbox Series X/S a druhá na PC, respektive Steam. Odhadované hrubé tržby od zahájení prodejů jsou 21,4 milionu dolaru, tedy zhruba 443 milionů korun.

Hlavní hrdina Jack Pepper je soukromý detektiv, který vyšetřuje nekalé dění ve městě Mouseburg, rozplétá záhady, ve kterých figurují šílení vědci, roboti, kultisté a zkorumpovaná policie.

„Detektivní práce však není ani zdaleka hlavní náplní hry, vesměs vás totiž čeká zběsilá akce hodně podobná žánru boomer shooter s občasným odpočinkem v detektivově kanceláři a přilehlém okolí, kde se vyskytují obchody a důležité postavy,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

