Jako by Mortal Kombat nebyl dost brutální, k fatalitám přibudou i animality

Série Mortal Kombat je symbolem videoherní brutality už více než 30 let. První díl motivoval americké zákonodárce k založení ratingové agentury ESRB, poslední z loňského roku ukazuje, že tu s údajně všudypřítomnou politickou korektností nebude tak žhavé, jak se dnes s oblibou říká (viz naše recenze). A co víc, vývojáři ze studia NetherRealm v nadcházejícím rozšíření ještě trochu přiloží pod kotlem.

Ke stávajícím zakončujícím úderům, nebo chcete-li fatalitám nově přibudou ještě tzv. animality. Každý z bojovníků dostane možnost převtělit se dočasně do svého duchovního zvířete a „dorazit“ omámeného protivníka dalším groteskně krvavým způsobem.

Co udělá takový vlk nebo škorpión asi vysvětlovat nemusíme, z těch překvapivějších zvířat jmenujme třeba „nafukovací“ rybu ježíka nebo hyenu. Animality nejsou úplnou novinkou, objevily se už ve třetím díle z roku 1995, od té doby ovšem už ne. Dobrou zprávou je, že pro již odemčené bojovníky budou k dispozici zdarma, za ostatní obsah rozšíření nazvaného Khaos Reigns už se ovšem platí, největším tahákem je přidání tří nových hostujících bojovníků. Jako první přijde slavný Ghostface z hororové série Vřískot, poté Barbar Conan a nakonec T-1000, roztékající se robot z Terminátora 2.

Rozšíření se bude prodávat od 24. září na všechny platformy, kde hra vyšla a to za nemalou cenu přesahující 1 100 korun.