Chystá se další film podle brutálního Mortal Kombatu

Jedna z nejvíce násilných počítačových her vůbec se opět podívá na stříbrná plátna. Natáčet se začne ještě letos, produkci zajistí filmoví velikáni Warner Bros. a New Line Cinema. Nedůvěru budí jméno režiséra Simona McQuoida, pro kterého půjde o filmový debut. Zatím má na kontě jen pár reklam, ta na PlayStation 3 je však docela povedená.

If anyone has concerns if our director, Simon McQuoid, will stay faithful to MK, I urge you to go back and look at some of the VG commercials he directed. His PS3 "Michael" spot still gets me every time I watch it.



