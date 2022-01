Poslední film podle Mortal Kombatu nebyl sice nic moc, ale pokračování bude

„Po pár pivkách se to dá přežít,“ zhodnotil náš největší redakční fanoušek Mortal Kombatu Emanuel Svoboda jeho loňskou filmovou adaptaci.

I když loňský film nebyl nijak intelekt stimulující podívanou, docela nás bavil.

To sice není zrovna věta, kterou by tvůrci chtěli citovat na propagačních plakátech, ale evidentně to mnoha lidem stačí. Film vedle kinosálů běžel od prvního dne i v programu stanice HBO a nakonec dokázal oslovit tolik diváků, že se autorům vyplatí udělat pokračování.

Napsáním scénáře byl pověřen Jeremy Slater, specialista na komiksové seriály, jehož poslední práci již v březnu budeme moci obdivovat v seriálu o marvelovském hrdinovi Moon Knightovi.

Jestli bude Mortal Kombat 2 dále rozvíjet příběh Cola Younga, nebo autoři raději vsadí na dobře známé postavy z videoher, není v tuto chvíli jisté, stejně jako fakt, kdy bychom se mohli dočkat výsledku. Každopádně je klidně možné, že by jeho vydání mohlo být synchronizováno s případným Mortal Kombatem 12, přece jen od vydání skvělé jedenáctky už uplynuly tři roky.