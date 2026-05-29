Streamovala na Twitchi chodidla, okamžitě dostala ban. Za co? ptá se

Zaujmout diváky je pro mnohé streamery čím dál těžší, vymýšlejí proto stále bláznivější kousky, kterými se chtějí odlišit od konkurentů. Své o tom ví i americká streamerka a tvůrkyně obsahu pro dospělé vystupující jako Morgpie.
Partnerem Twitche je od roku 2023 a od té doby posbírala už třináct banů. Asi nepřekvapí, že se zapojila do řady „trendů“, které testují, kam až lze na streamovací platformě zajít. Patří mezi ně i virální streamy, které působily dojmem, že streamerky vysílají nahoře bez, kamera však byla nastavená tak, aby zabírala jen vršek dekoltu.
Morgpie už promítala na svá prsa i zadek. Aktuálně se však dočkala dočasného banu za to, že stream hry Dark Souls 3 pouštěla na svoje chodidla. Ta si předtím nabarvila zelenou barvou, aby bylo vůbec něco vidět. Ani tak ovšem kvality tohoto ceněného RPG nedoceníte. Což ostatně není ani záměr Morgpie.
Pravidla Twitche zakazují „obsah, který se po delší dobu zaměřuje na intimní části těla zakryté oděvem, jako jsou hýždě, rozkrok nebo prsa“. Jak ale poukazuje například server Dexerto, není jasné, zda se během vysílání nestalo ještě něco jiného.
Morgpie na síti X reagovala na ban otázkou „Proč?“ a další den dodala, že stream, který sama označuje jako „Dark Soles“ (jazyková hříčka – sole, tedy chodidlo, zní stejně jako soul, tedy duše), bude pokračovat o víkendu.