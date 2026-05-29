Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Streamovala na Twitchi chodidla, okamžitě dostala ban. Za co? ptá se

Ondřej Zach
Provokativní streamerka Morgpie má na streamovací platformě Twitch opět ban. Tentokrát za to, že promítala hru Dark Souls 3 na svoje chodila.

Zaujmout diváky je pro mnohé streamery čím dál těžší, vymýšlejí proto stále bláznivější kousky, kterými se chtějí odlišit od konkurentů. Své o tom ví i americká streamerka a tvůrkyně obsahu pro dospělé vystupující jako Morgpie.

Morgpie
Morgpie
Morgpie
Morgpie
26 fotografií

Partnerem Twitche je od roku 2023 a od té doby posbírala už třináct banů. Asi nepřekvapí, že se zapojila do řady „trendů“, které testují, kam až lze na streamovací platformě zajít. Patří mezi ně i virální streamy, které působily dojmem, že streamerky vysílají nahoře bez, kamera však byla nastavená tak, aby zabírala jen vršek dekoltu.

Morgpie už promítala na svá prsa i zadek. Aktuálně se však dočkala dočasného banu za to, že stream hry Dark Souls 3 pouštěla na svoje chodidla. Ta si předtím nabarvila zelenou barvou, aby bylo vůbec něco vidět. Ani tak ovšem kvality tohoto ceněného RPG nedoceníte. Což ostatně není ani záměr Morgpie.

Morgpie

Morgpie

Pravidla Twitche zakazují „obsah, který se po delší dobu zaměřuje na intimní části těla zakryté oděvem, jako jsou hýždě, rozkrok nebo prsa“. Jak ale poukazuje například server Dexerto, není jasné, zda se během vysílání nestalo ještě něco jiného.

Morgpie na síti X reagovala na ban otázkou „Proč?“ a další den dodala, že stream, který sama označuje jako „Dark Soles“ (jazyková hříčka – sole, tedy chodidlo, zní stejně jako soul, tedy duše), bude pokračovat o víkendu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lara Croft a Warhammer zdarma. Stahujte rychle, než akce skončí

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.

Nový James Bond na PC vypadá skvěle. Šikovný trik zvýší plynulost

007 First Light (PC)

Novinka s agentem 007 se opravdu povedla, a to nejenom po stránce příběhu a hratelnosti, ale také grafiky. Souběžně s verzí pro PlayStation 5 jsme hru testovali i na PC a přinášíme vám naše dojmy.

Výhled na červen není dobrý. Tak málo zajímavých novinek jsme nečekali

DEAD OR ALIVE 6 Last Round

Ačkoliv je červen měsícem herních prezentací a novinek, samotný kalendář chystaných her na tento měsíc je docela prázdný. Alespoň tedy Nintendo chystá jednu ze svých zásadnějších her letošního roku a...

Nová hra Kingdom Come a ze Středozemě. Co víme o plánech tvůrců z Warhorse?

Kingdom Come: Deliverance 2

Studio Warhorse potvrdilo, že pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Co vše je prozatím známo?

Velký, malý, nebo akorát? Nejslavnější zadek herního průmyslu opět víří diskuze

Fanouškovská tvorba s postavou Tracer z Overwatche

Do generačního videoherního hitu Fortnite nově zamířili nejoblíbenější hrdinové ze světa střílečky Overwatch. Po letech se tak kvůli tomu znovu otevírá téma zpodobnění zadku ikonické postavy Tracer....

Streamovala na Twitchi chodidla, okamžitě dostala ban. Za co? ptá se

Morgpie

Provokativní streamerka Morgpie má na streamovací platformě Twitch opět ban. Tentokrát za to, že promítala hru Dark Souls 3 na svoje chodila.

29. května 2026 0

Noční můra na trati. Forza Horizon 6 má padoucha, který terorizuje hráče

Forza Horizon 6

O rozruch mezi hráči závodního hitu Forza Horizon 6 se postaral agresivní drivatar Bowie Knife99, který se závodníky nemá slitování.

28. května 2026 6

Výhled na červen není dobrý. Tak málo zajímavých novinek jsme nečekali

DEAD OR ALIVE 6 Last Round

Ačkoliv je červen měsícem herních prezentací a novinek, samotný kalendář chystaných her na tento měsíc je docela prázdný. Alespoň tedy Nintendo chystá jednu ze svých zásadnějších her letošního roku a...

28. května 2026 4

Geralt ještě nekončí. Legendární Zaklínač 3 nečekaně láká na novou expanzi

The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past

Studio CD Projekt RED oficiálně oznámilo třetí příběhové rozšíření pro Zaklínače 3. K hráčům se dostane během roku 2027.

27. května 2026  13:38 4

PS Plus láká v červnu na Warhammera a slušnou bojovku

Grounded

Základní verze předplatného PlayStation Plus v červnu láká na survival na zahradě, temnou kooperaci ze světa Warhammer a bojovku s postavami ze světa Nickelodeon.

27. května 2026  9:36 0

Nový James Bond na PC vypadá skvěle. Šikovný trik zvýší plynulost

007 First Light (PC)

Novinka s agentem 007 se opravdu povedla, a to nejenom po stránce příběhu a hratelnosti, ale také grafiky. Souběžně s verzí pro PlayStation 5 jsme hru testovali i na PC a přinášíme vám naše dojmy.

27. května 2026 2

RECENZE: Bond si podmaňuje svět videoher, 007 je po všech stránkách brilantní

90 %
007 First Light

Ve filmovém světě si agent James Bond vybírá dlouhou dovolenou, jeho fanoušky ale naštěstí zachraňuje videoherní průmysl. V novince 007 First Light najdeme vše, na co jsme si u této značky zvyklí,...

PS5
26. května 2026 4

Videoherní svátek je za rohem. Očekáváme smršť novinek

Marvel’s Wolverine

Tradiční videoherní svátek se opět odehraje v prvním červnovém týdnu. Těšit se můžeme na show známého herního moderátora i konference Xboxu a PlayStationu. Zatímco PlayStation vsadí na akci s...

26. května 2026 8

Nová hra Kingdom Come a ze Středozemě. Co víme o plánech tvůrců z Warhorse?

Kingdom Come: Deliverance 2

Studio Warhorse potvrdilo, že pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Co vše je prozatím známo?

26. května 2026 52

Vávra se vysmál šetření Ubisoftu. Mohli by vydávat 10 Kingdom Come ročně, říká

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Herní vydavatelství Ubisoft vykázalo za poslední fiskální rok obří ztrátu. Společnost právě prochází transformací a šetří. Tomu se však vysmál český vývojář Daniel Vávra, podle nějž je Ubisoft stále...

25. května 2026  9:39 24

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Babička streamuje Minecraft pro charitu, poslali na ni zásahovou jednotku

Jednaosmdesátiletá Sue Jacquotová streamuje své hraní Minecraftu, aby pomohla...

Jednaosmdesátiletá Američanka Sue Jacquotová se stala další obětí tzv. swattingu, kdy byla na její adresu ze smyšleného důvodů vyslána policejní zásahová jednotka. Přestože tyto incidenty občas končí...

25. května 2026 4

Ještě jeden tah. Heroes of Might and Magic: Olden Era vrací sérii na vrchol

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Který stratég by s láskou nevzpomínal na sérii Might and Magic. Kdysi naprostá povinnost nejen pro hráče tahovek, ale i hardcore RPG. Strhující a pro mnohé i kontroverzní svět, kde se moc a magie...

24. května 2026 7

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.