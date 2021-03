Japonská společnost dala zaměstnancům volno, aby mohli hrát nejnovější hit

Asi to znáte. Těšíte se na nějakou hru tak moc, že si vezmete volno, abyste si ji mohli vychutnat. Sám to tak dělám vždy při vydání expanze pro World of Warcraft.

Masaki Hiyama, ředitel technologické společnosti Mark-on se sídlem v Tokiu, má pro natěšené hráče pochopení. V pátek 26. března vychází lovecké RPG Monster Hunter Rise (číst recenzi na Bonuswebu), které v Japonsku patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Podle čtenářů magazínu Famitsu je to nejočekávanější hra už několik týdnů.

Hiyama předpokládá, že „zaměstnanci se nebudou schopni soustředit na svoji práci“, a tak v pátek vyhlásil „Monster Hunter dovolenou“ pro všechny mimo šéfy.

V rozhovoru na stránkách nlab.itmedia prozradil, že je to první bonusové volno, které bylo vyhlášeno kvůli hře. Na druhou stranu, pokud by firma zaměstnancům volno nenadělila, zhruba třicet procent zaměstnanců by si ho stejně vybralo.

Asi nepřekvapí, že Hiyama je sám fanouškem série.