Další hit od tvůrců Pokémon Go? Lidé budou lovit monstra ve svém okolí

Monster Hunter Now vzniká ve spolupráci studia Niantic a vydavatelství Capcom. Půjde o akční RPG zasazené do skutečného světa, která se hraje prostřednictvím mobilních zařízení s iOS a Androidem. Na 25. dubna je plánována uzavřená beta (přihlásit se do ní můžete zde), s vydáním se počítá letos v září.

„Hra Monster Hunter Now je plná fantastických stvoření, napínavého lovu, možností týmové spolupráce a nejlepší možné grafiky na mobilních zařízeních. Je to ideální série pro přenesení do reálného světa,“ uvedl John Hanke, šéf a zakladatel studia Niantic.

Hráči tedy vyrazí se svými telefony ven, budou sbírat materiály a v akční minihře bojovat s různými monstry, ideálně s dalšími lidmi. Herní smyčka je založená na zisku lepší a lepší výbavy.

Vítanou novinkou je předmět Paintball, který hráčům umožní si monstrum pouze označit a souboj dokončit třeba doma. „A i když se procházíte, aniž byste hráli hru, může váš společník označit všechny příšery, které míjíte, pomocí Paintballu, takže si jejich lov můžete užít i po návratu domů,“ dodávají tvůrci.

Hra vyjde klasicky free 2 play, způsob monetizace prozatím tvůrci nepředstavili. Podle vyjádření pro IGN chystají „dobrou rovnováhu“ mezi bezplatným zážitkem a těmi, kteří si za skutečné peníze budou nakupovat předměty. Jsou to samozřejmě jen prázdná slova, žádný tvůrce nebude tvrdit, že chystá agresivní mikrotransakce. Uvidíme.

Značka Monster Hunter je extrémně populární v Japonsku, postupně si ovšem našla řadu fanoušků i mimo zemi vycházejícího slunce. Ani známé jméno ovšem nezaručí úspěch. Ostatně přesvědčilo se o tom i studio Niantic, které už po dvou letech vypnulo kouzelnickou hru Harry Potter: Wizards Unite. Pikmin Bloom se prozatím drží, ovšem ani tato hra, která vznikla ve spolupráci s Nintendem, není vyložený úspěch. Nedaří se ani konkurenční hře The Witcher: Monster Slayer, která letos 30. června ukončí provoz.