Další hit na obzoru, betu Monster Huntera vyzkoušel rekordní počet lidí

I když v minulém týdnu vyšly pokračování úspěšných sérií Call of Duty a Dragon Age, jednoznačným výhercem je japonský Capcom, jehož veřejná beta chystané hry Monster Hunter: Wilds dokázala jen na Steamu přilákat přes 460 tisíc současně hrajících lidí.

Jak už název hry napovídá, v Monster Hunterovi budete lovit obrovské příšery-

To je pro srovnání o čtvrtinu, než dokázal nasbírat minulý díl Worlds (naše recenze) a to byla s více než 20 miliony prodaných kopií jedna z nejúspěšnějších videoher poslední dekády. Vypadá to, že nový díl, jehož vydání je zatím naplánováno na 28. února příštího roku, dokáže tento rekord ještě o hodně vylepšit. Obzvláště s přihlédnutím k faktu, že první dojmy jsou vesměs pozitivní, byť tedy technický stav hry má k ideálu hodně daleko.

My jsme Monster Hunter: Wilds hráli už v srpnu na GamesComu a byli také spokojeni. „Během soubojů musíte brát v úvahu nejen čím, ale i jak a kdy na monstrum útočíte. Ideálem je najít jeho citlivé místo a do něj pak koncentrovat útoky, i tady je ovšem potřeba přemýšlet. Je výhodnější ho zpomalit zraněním končetiny, nebo omezit jeho schopnost chrlit plameny?“ pochvalovali jsme si tehdy v preview originální soubojový systém.

Nezbývá než doufat, že zpětná vazba od hráčů vývojářům příliš nezamotala hlavu a datum vydání se nebude posouvat.