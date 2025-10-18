Streamováním vydělal tři čtvrtě miliardy. Další peníze mi neposílejte, prosí

Ondřej Zach
Americký streamer a podnikatel Charles Christopher White Jr., kterého diváci spíše znají pod přezdívkou Cr1TiKaL nebo MoistCr1TiKaL, vypnul veškerou monetizaci u svých videí. Od svých fanoušků už žádné peníze nechce, a to, že mu je posílají, v něm vyvolává nepříjemný pocit.
MoistCr1TiKaL

MoistCr1TiKaL | foto: MoistCr1TiKaL

MoistCr1TiKaL svůj záměr oznámil ve videu nazvaném „I’m Turning It Off“, tedy vypínám to.

„Důvod, proč všechny tyto věci vypínám a odrazuji od nich, je ten, že prostě nechci, aby mi lidé dál darovali peníze. Opravdu to nechci. Zakazuji to. Chvíli jsem z toho měl nepříjemný pocit, ale přesvědčil jsem sám sebe, že mohu nabídnout něco, co bude mít pro dárce nějakou hodnotu,“ říká streamer.

„Například členství na YouTube kanálu. Měl jsem spoustu velkých nápadů na obsah, který bych pro členy natáčel na farmě, ale nepočítal jsem s tím, kolik práce na farmě máme a jak je to časově náročné. Takže jsem nic z toho nemohl natočit. V podstatě tedy platíte peníze za nic.“

„A špatný obchod to nebyl jen u členství na YouTubu. Stejně tak i u předplatného na Twitchi. Vše, co tam dostanete, jsou nějaké emodži. Hurá. Úžasné. Jsou to doslova jen peníze za nic. A v poslední době mě to opravdu trápí. Raději bych, abyste si teď více než kdy jindy nechali své peníze, vzhledem k tomu, jak se vše vyvíjí.“

MoistCr1TiKaL

MoistCr1TiKaL

Následně všem, kteří mu posílají peníze radí, aby si vybrali některou z charitativních organizací a věnovali své peníze jim. Pozastavuje se také nad tím, že zatímco u YouTubu lze vypnout monetizaci celkem snadno, u Twitche to po zapojení do partnerského programu nejde. Nastavil proto minimální částku nesmyslně vysoko a situaci glosoval, že jediný způsob, jak ven, je v rakvi.

V následujícím videu přiznal, že v letech 2016 až 2025 vydělal jen na YouTubu 35,8 milionu dolarů, což je v přepočtu téměř tři čtvrtě miliardy korun.

Jsou ještě nějaké hranice intimity? Streamerka vysílala na Twitchi svůj porod

„Nikdy jsem si nepředstavoval, že je možné vydělat tolik peněz, aniž bych se narodil jako bohatý. Od začátku říkám, že jsem měl neuvěřitelné štěstí. Nejsem výjimečný. Měl jsem prostě štěstí,“ dodává.

Charles Christopher White Jr. se narodil 2. srpna 1994 v Tampě na Floridě. Vystudoval University of Tampa, kde získal bakalářský titul. Od začátku své kariéry se věnuje populární kultuře a komentářovým videím k různým tématům. Popularitu mu přineslo například i streamování šachů a hry Among Us. Na YouTubu má přes 17 milionů odběratelů, na Twitchi přes pět milionů.

Témata: peníze, YouTube, Cr1TiKaL

