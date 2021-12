Utratila 15 milionů v herním kasinu, v němž se nehraje o skutečné peníze

Není to první případ, kdy někdo utratil v jednoduché mobilní hříčce obrovské finanční prostředky, a obáváme se, že nebude ani poslední, přesto si myslíme, že si tento příběh zaslouží zveřejnění. I když se odehrál na druhé strany planety, může sloužit jako odstrašující případ toho, kam až člověka může dovést závislost na free 2 play hrách.

Hearts of Vegas se chlubí tím, že nabízí stejné automaty jako skutečné Vegas.

Ty jsou totiž rok od roku populárnější, a i když se nám to moc nelíbí, generují svým vydavatelům větší zisky než sektor tzv. prémiových her, o kterých na našich stránkách píšeme přednostně. I když i v tomto žánru najdeme jednoznačné perly, které s klidným svědomím můžeme doporučit k vyzkoušení, především na mobilních platformách najdeme spoustu odpadu.

V tom lepším případě takové hry jen plýtvají vaším časem, v tom horším pak i finančními prostředky. Pod jejich pohlednou a přátelsky barevnou grafikou se totiž mohou skrývat mechanismy, které pomocí sofistikovaných psychologických metod dokážou nepozorné hráče zaháčkovat a vytáhnout z nich finanční prostředky. Zatímco většina lidí dříve nebo později odhalí, že navzdory utraceným penězům nedostávají lepší zážitek a platí vlastně jen za to, aby jim hra nekladla pod nohy překážky (viz náš článek), existuje i jisté procento těch, kteří jim zcela propadnou. Těm se slangově říká velryby a někteří bezskrupulózní vývojáři na ně přímo utočí a snaží se je co nejvíce „podojit“ (viz náš článek). Obzvláště smutné je to pak v těch případech, kdy chycená velryba žádnými vlastními penězi nedisponuje a na provoz hry si musí půjčovat, nebo ještě hůř krást.

Hearts of Vegas láká i na spojení s aktuálními popkulturními fenomény.

Jednou z takových je i Rachel Naomi Perriová z australské Tasmánie, čerstvě odsouzená za finanční podvody k šesti letům vězení. Dnes devětačtyřicetiletá žena mezi únorem roku 2016 a červnem 2019 zpronevěřila od svého zaměstnavatele těžko uvěřitelných 940 tisíc australských dolarů, což je více než 15 milionů korun. Všechny tyto peníze přitom promrhala v jednoduché mobilní hře Hearts of Vegas, což je jakási virtuální obdoba skutečného kasina, ve kterém se ovšem nehraje o skutečné peníze. Jinými slovy, žena utratila patnáct milionů za nákup virtuálních žetonů, aniž by přitom měla byť jen teoretickou šanci na skutečnou výhru.

Jakkoliv to může působit nepochopitelně, Perriová o této vlastnosti hry věděla a u soudu se nevymlouvala na nějakou přehlédnutou poznámku pod čarou. Proč to však udělala ve svém přiznání zdůvodnit nedokázala. „Dostala jsem se do tak obrovského průšvihu, že jsem si řekla, že už můžu klidně pokračovat, dokud mě nechytí. Neviděla jsem žádné východisko,“ řekla podle novin The Canberra Times během soudního líčení s tím, že nikdy ani nedoufala, že by jí to snad mělo projít, a jen čekala na den, kdy jí policie zaklepe na dveře.

To se nakonec skutečně stalo, jenže až po více než třech letech. Na rozdíl od své volnočasové „zábavy“ totiž v práci projevila mimořádnou důmyslnost při zakrývání stop. Pracovala jako manažerka pro veterinární řetězec Tasmanian Veterinary Services a pomocí sofistikovaných finančních metod dokázala odklonit statisíce dolarů na své účty, aniž by si toho někdo během účetních uzávěrek povšiml. Až hloubkový audit odhalil více než 475 nestandardních finančních transakcí, které se podařilo vysledovat až k jejímu účtu.

Perriová nakonec vyvázla od soudu s šestiletým trestem vězení, přičemž v jeho polovině bude mít možnost požádat o propuštěn. Soudkyně přihlédla k tomu, že se žena přiznala a souhlasila s psychiatrickou léčbou, naopak jí uškodilo, že za obdobnou, byť řádově nižší krádež byla shledána vinnou již v roce 1998.