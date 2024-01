Místo herních konzolí domácí spotřebiče? Po lednici je už i Xbox topinkovač

Co se týče prodejů herních konzolí, tak značka Xbox i tuto generaci oproti svému hlavnímu konkurentovi PlayStationu ztrácí. Ne snad, že by byla méně výkonná nebo na ní nebylo co hrát, jen jí prostě chybí nějaké ty jednoznačné hity, které by hráči jinde nenašli.

Jednoduchý design nových xboxů už inspiroval tvůrce ledniček.

Marketingové oddělení Microsoftu se tuto nepříznivou situaci snaží dohnat poněkud bizarním způsobem, logo Xboxu totiž propůjčuje domácím spotřebičům. Lednička ve tvaru Xbox Series X byla komerčním hitem, který se vyprodal během několika okamžiků (viz náš článek), nyní přichází na řadu topinkovač inspirovaný naopak „levnější“ variantou Series S. Nejenže vám tento kousek dokáže proměnit obyčejný chléb na křupavou pochoutku, ještě vám ho zkrášlí ikonickým logem v podobě písmene X.

Topinkovač oficiálně distribuuje americký obchodní řetězec Walmart, aktuálně to však vypadá, že jsou všechny kusy vyprodány. Když budou vyrobeny další, budete si je moct koupit za cenu do tisíce korun.