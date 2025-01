Hit na závěr roku. Steam nadchla hororová hra o japonské školačce

Streamer Tyler Blevins, známý (nejen) hernímu světu pod přezdívkou Ninja má ve svých třiatřiceti letech už vyděláno dostatek na to, aby nemusel do konce života hnout ani prstem. I tak ovšem lituje...

Nejoblíbenější česká hra posledních let je dočasně zadarmo. Pokud jste se ke Kingdom Come dosud nedostali, lepší příležitost už asi nikdy mít nebudete. Jen si musíte pospíšit a vyzvednout si ji na...

Populární Minecraft patří už více než deset let Microsoftu. Původní tvůrce Markus Persson se ovšem na sociální síti X rozepsal, jak v podstatě oznámil Minecraft 2.

Vývojář Tim Cain je sice podepsaný pod několika hrami, které mají dodnes kultovní status, ovšem snad jen s výjimkou prvního Falloutu a posledních The Outer Worlds žádná z nich pořádně nevydělala....

Závody Need for Speed oslavily 30. narozeniny. Připomínáme všechny díly

Série Need for Speed se stala synonymem pro nenáročné a graficky opulentní virtuální závodění. Loni oslavila už třicet let od vydání prvního dílu a novoroční klid na herní scéně je ideální...