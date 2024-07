Vymyslel, jak převést celý svět do Minecraftu. Možnosti využití jsou obrovské

Čas od času na našich stránkách píšeme o nadšencích, kteří ve virtuálním světě videohry Minecraft nezištně tráví desítky tisíc hodin, aby vybudovali gigantické stavby. Z těch nejzajímavějších případů z poslední let jmenujme například Tolkienovu Středozem (viz náš článek), kouzelnou říši z Harryho Pottera (viz náš článek) nebo město velikosti Los Angeles (viz náš článek).

Převést celý svět do kostičkového Minecraftu? Ano, je to možné.

Americký student Cornellovy univerzity v New Yorku Ryan Hardesty Lewis ovšem nejspíše všechny tyto megalomanské konstrukce překoná. Minimálně tedy, co se rozlohy týče, vymyslel totiž algoritmus, který převádí skutečné mapy z Google Earth na krychlové bloky, z nichž je celý svět Minecraftu postaven.

„Proces, který jsme vyvinuli, začíná detailními 3D dlaždicemi od společnosti Google, které jsou následně rozloženy na voxely. Těm se pak přiřadí barvy a textury a výsledek je exportován do Minecraftu,“ popsal Lewis základní princip svého řešení pro oběžník nadcházející technologické konference SIGGRAPH, na níž bude své výsledky prezentovat.

Ryan Lewis hrál Minecraft pro zábavu, nyní ho využívá ke studiu.

S využitím strojového učení tak nejenže dokáže skutečnou lokaci „rozkostičkovat“, ale i přiřadit různým objektům odpovídající vlastnosti. Například řeka není jen řada modrých krychlí, ale má skutečné atributy vody, tedy je průhledná a dá se v ní pohybovat (více viz oficiální stránky projektu Voxel Earth).

Lewis ví, že není prvním člověkem, kterého něco podobného napadlo, jeho řešení je však plně automatické a prakticky nevyžaduje dodatečný lidský zásah. Díky tomu je převod mapy daleko rychlejší a jednodušší, než jak to dělají například autoři projektu Build the Earth, kteří stažená data musí složitě „ručně“ upravovat.

Jako ze staré reklamy na pivo Braník: „Kam byste chodili? Celý svět sem přijde za vámi!“

Velikou výhodu oproti jiným řešením vidí také ve snadné úpravě měřítka. Uživatel sám si může zvolit, jestli například takovou Eiffelovku touží vidět jen schematicky postavenou z deseti bloků, nebo naopak detailněji třeba z tisíce. Mimochodem, jednou z lokací, kterou Lewis používá pro demonstrování svého nástroje, je pražský Žižkov včetně ikonické televizní věže.

Nejde přitom jen o zajímavost pro technologické nerdy, ale celý nástroj má i mnohá praktická využití. Autor zmiňuje možnost využití například ve školství, pro snadnou vizualizaci návrhů v územním plánování, případně ke studiu geografie a životního prostředí. V neposlední řadě pak samozřejmě i pro samotné hraní, možnost zasadit virtuální dobrodružství do skutečných kulis zní vskutku lákavě. A teď si ještě vezměte, že Minecraft plně podporuje virtuální realitu!

Voxel Earth není jediným projektem, kterým se Lewis zabývá, na jeho stránkách například najdeme i software, který aktivně prohledává fotografie na sociálních médiích, a tak aktualizuje často už zastaralé snímky z Google Street View.

Fascinující, že? Sice stále nemáme létající auta a cestování v čase, ale stejně žijeme tak trochu sci-fi.