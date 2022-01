Nejsledovanější hrou vůbec je Minecraft, na Youtube má už bilion přehrání

Za více než deset let své existence se z Minecraftu stal fenomén, který dalece přesahuje herní průmysl.

Původně nenápadný projekt, který vznikl jen pro zábavu ve volném čase, dokázal rychle oslovit obrovské publikum a stát se jednou z nejúspěšnějších videoher vůbec (více o příběhu jeho vzniku v našem starším článku).

Minecraft udělal ze svého autora Markusse Perssona miliardáře, vydělávají na něm však i mnozí jiní.

Někteří jeho stavebnicovou podstatu využívají k navrhování prototypů (viz náš článek), jiní staví reklamní světy na zakázku (viz náš článek), bezpočet streamerů si pak jeho hraním přijde ke slušným penězům (viz například tento náš článek).

O tom, jak veliký fenomén Minecraft dodnes je, svědčí internetová stránka, kterou server Youtube vytvořil ku příležitosti biliontého zhlédnutého videa s jeho tématikou.

Bilion (v angličtině je poněkud matoucně nazývaný trillion) je deset na dvanáctou, nebo chcte-li 1 000 000 000 000. Pokud chcete méně abstraktnější vyjádření tak vězte, že i kdyby každé z těchto videí trvalo jen jednu sekundu, trvalo by jejich celkové ukoukání více než 30 000 let.

Videí s Minecraftem existuje spousta druhů, nejoblíbenější kategorie jsou různé animace, speedruny, hardcore výzvy nebo parodie.

Zajímavý je i neustále stoupající trend, navzdory stáří hry popularita Minecraftu na Youtube lineárně roste. Zatímco dosáhnout hranice 50 miliard trvalo osm let, dosáhnout bilionu už pak jen dva roky.

Že ovšem kvantita automaticky neznamená i kvalitu dokazuje i vůbec nejsledovanější video s tématikou Minecraftu, které je slušně řečeno o ničem.

Mezi ty nejslavnější pak patří i tento videoklip glitchhopového producenta TheFatRat:

Z českých luhů a hájů potom nemůžeme vybrat nic jiného než Minecraft Song!!!, který ke dnešnímu dni nasbíral více než 9 milionů diváků.

Máte také nějaké oblíbené, se kterým byste se chtěli podělit s ostatními čtenáři? Neváhejte nám napsat do diskuse.