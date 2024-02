Dvanáct let stavěl fantaskní svět v Minecraftu, výsledek bere dech

Hra Minecraft v mnohém připomíná digitální stavebnici a je tak oblíbenou zábavou nejen u dětí. Sice si na jednotlivé kostky nemůžeme sáhnout, na druhou stranu nejsme při vytváření vlastních konstrukcí limitováni fyzikálními pravidly ani finančním rozpočtem (rodičů), ale jen a pouze fantazií.

Největším městem říše Galekin je město Emeraldia. Jen jeho výroba prý trvala dva a půl roku.

Od vydání Minecraftu už uběhlo nějakých dvanáct let, ale díky nadčasové grafice hra nijak nezestárla a tak se každý den víc než milion hráčů stále pouští do jejího hranatého světa, kde vytvářejí dechberoucí díla. V minulosti už jsme vám tak například ukázali gigantické město podobné Los Angeles (viz náš článek) nebo celou Tolkienovu Středozem (viz náš článek). Tyto vizuálně velmi odlišné konstrukce mají ovšem jedno společného – na jejich výrobě spolupracují stovky lidí.

To youtuber vystupující pod přezdívkou Linard svoji fantaskní říši nazvanou Království Galekin tvoří úplně sám. Výsledek není kvůli tomu o nic méně působivý, ovšem je to prý velmi časově náročné. Vše, co v přiloženém videu a na obrázcích kolem vidíte, mu trvalo postavit rovných dvanáct let. Obrovskou mapu začal tvořit hned od prvního dne, kdy si hru pořídil, kolik to musí být v hodinách, snad ani nechceme vědět.

Mapa má vlastní mytologii a obsahuje třeba i trpasličí podzemní město.

V Galekinu najdeme rozsáhlá města, malé vesničky, vysoké hory i romantické rybníky. Nejde navíc jen o Potěmkinovu vesnici, kulisy, které by se rozpadly, sotva někdo pohne kamerou. Naopak, každý objekt je propracovaný do detailů, budovy mají interiér, ohniska civilizace jsou provázány cestami, pod povrchem pak můžeme občas nalézt i skryté jeskyně. Třešničkou na dortu je pak i vymyšlená mytologie světa, s komplikovanými vztahy mezi jednotlivými rasami a mocenskými skupinami.

Žádný div, že si Linard svého díla cení natolik, že si za možnost do něj vstoupit nechává zaplatit. Podle počítadla na jeho stránkách už mu požadovaných deset dolarů zaplatilo 536 lidí, to je celkově nějakých 126 tisíc korun. Kromě toho pak i za úplatu tvoří stavby podle zadání, což pro podobně nadané jedince přestavuje poměrně obvyklou formu výdělku (viz náš článek).

Každopádně Galekin ještě zdaleka není hotové. I když si Linard občas odskočí k jinému projektu, se svým královstvím má prý ještě veliké plány a nemůže se dočkat, až se s nimi bude moct pochlubit.