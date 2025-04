Virální trend na TikToku je znám pod jménem Chicken Jockey. Ve hře Minecraft jde o méně častý jev s pravděpodobností pět procent, kdy se zombie dítě ve hře objeví jedoucí na kuřeti. A právě tato scéna je k vidění i ve filmu.

Scéna začíná okamžikem, kdy Garrett „Smeťák“ Garrison (Jason Momoa) vstupuje do boxerského ringu, aby zápasil s kuřetem. Na to ovšem záhy přistane zombie dítě a voilà, Chicken Jockey je na světě.

Tento okamžik vyvolal podle záběrů ze sociálních sítí v kinech poprask. Jásot v kinech občas přerostl v chaos, kdy vzduchem létal popcorn a kelímky s pitím. Minimálně ve dvou případech tak musela zasahovat policie.

Jak velký fenomén film mezi mladými je, komentoval i herec Roger Clark, kterého hráči znají jako hlas Arthura Morgana v kovbojce Red Dead Redemption 2.

„Zpočátku jsem vůbec nechápal, co se děje, k pobavení mých synů. Pak mi to začalo docházet a teď už vím, že nemám ponětí, co je kasovní trhák. Doslova už neexistuje žádný spolehlivý ukazatel,“ napsal Clark na X.

„Tím ovšem nechci film hanit. Je to pitomost, ale takový divácký ohlas jsem od Pána prstenů: Návrat krále v kinech nezažil. Středoškoláci i puberťáci křičeli náhodné hlášky Jacka Blacka kvůli shortům na YouTube a TikToku. Něco takového jsem ještě neviděl.“

Film Minecraft je z hlediska tržeb nejúspěšnějším filmem podle videohry, za úvodní víkend vydělal celosvětově 301 milionů dolarů. Stejně jako v případě animáku Super Mario Bros. ve filmu je i u Minecraftu velký rozdíl mezi hodnocením kritiků a diváků – zatímco kritici ho strhali, lidem se libí. I naše recenze na Bonuswebu filmu Minecraft tentokrát patří mezi ty nejpřísnější, do vkusu divácké většiny se netrefila.

