„Je to hodně vtipné. Byl to naprostý nářez. Pokaždé, když mi někdo pošle nové video, tak se od srdce zasměju,“ řekl Jared Hess serveru New York Times.

O co jde? Virální se stala scéna, v níž Garrett „Smeťák“ Garrison (Jason Momoa) vstupuje do boxerského ringu, aby zápasil s kuřetem. Na to ovšem záhy přistane zombie dítě, čímž vznikne Chicken Jockey. Ve hře Minecraft je to poměrně vzácný jev, kdy se ve světě objeví zombie dítě jedoucí na kuřeti. A právě tak se jmenuje i trend na TikToku – Chicken Jockey.

Scéna vyvolává mezi mladými poprask, který už musela řešit i policie. Vzduchem totiž létají kelímky s popcornem a pitím. Hess na tom nevidí nic špatného, vnímá to jako „skutečnou party“.

„Lidé si v kině vytvářejí vzpomínky – o tom to celé je. Proto to děláme. Nikdy bych nečekal takovou míru nadšení, zábavy a bláznovství, která se děje.“

A házení popcornu? „Nikdo se přece kvůli popcornu nezraní. Podívejte, když jdu s dětmi do kina, tak nastane takový popcornový masakr, kdy oni sice nic neházejí, ale stejně to skončí na zemi,“ uzavírá.

Film Minecraft je z hlediska tržeb nejúspěšnějším filmem podle videohry, za úvodní víkend vydělal celosvětově 301 milionů dolarů. Stejně jako v případě animáku Super Mario Bros. ve filmu je i u Minecraftu velký rozdíl mezi hodnocením kritiků a diváků – zatímco kritici ho strhali, lidem se libí. I naše recenze na Bonuswebu filmu Minecraft tentokrát patří mezi ty nejpřísnější, do vkusu divácké většiny se netrefila.

Reakce na scénu Chicken Jockey