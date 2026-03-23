Diablo z kostiček je zpět. Minecraft Dungeons 2 ovládnou podzim s obřím světem

Ondřej Zach
  10:50
Nejlepší spin-off kreativního Minecraftu se letos na podzim vrátí. Minecraft Dungeons 2 zachovají zábavnou kooperaci, nabídnou ovšem větší svět i hlubší možnosti přizpůsobení.
Minecraft Dungeons 2 | foto: Xbox

Vytvořit něco podle známé značky automaticky neznamená úspěch. Minecraft se o tom přesvědčil už několikrát. Na adventuru Minecraft: Story Mode od Telltale Games si dnes vzpomene asi málokdo. Hra ve stylu Pokémon Go nazvaná Minecraft Earth vydržela pouhé dva roky a akční strategie Minecraft Legends do světa také díru neudělala.

Jediným úspěšných spin-offem tak jsou Minecraft Dungeons, přístupná a zábavná akční hra na hrdiny ve stylu Diabla, kterou si nejvíc užijete v kooperaci s kamarády nebo rodinou u televize. Hra vyšla v roce 2020 a od té doby vyšla řada rozšiřujících DLC s novými biomy.

Informace o Minecraft Dungeons 2 jsou prozatím skoupé. Na hře pracují stejní vývojáři a vyjde letos na podzim na PC (včetně Steamu), PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox Cloud, Switch a Switch 2. Stane se také hned v den vydání součástí předplatného Game Pass.

Příběh se odehrává několik let po událostech prvního dílu. Ačkoliv byl Arch-Illager poražen, objevuje se ještě zlověstnější síla, které bude třeba se postavit. Těšit se můžeme na větší svět i zcela nové biomy, včetně podmořského. Tvůrci také slibují zajímavější loot a komplexnější strom dovedností.

„Na Minecraft Dungeons není jednoduché nalepit číselné hodnocení. Hardcore hráči a příznivci dungeon crawler žánru mohou hru snadno odsoudit jako příliš jednoduchou, dětskou a krátkou. Právě snadno přístupnou a nenáročnou hratelností však vývojáři otevřeli dveře i mladšímu publiku a svátečním hráčům,“ napsali jsme v recenzi prvního dílu Minecraft Dungeons na Bonuswebu.

