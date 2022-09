Všichni v Minecraftu staví, on boří. Zničit celou mapu mu zabralo pět let

Čas od času vám na našich stránkách ukážeme nějakou působivou stavbu v Minecraftu, jejímž budováním strávili šikovní hráči tisíce hodin. Zrovna minulý měsíc to byla kostičková kopie Bradavic (náš článek), předtím už jsme nabídli například Tolkienovu Středozem (náš článek), kopii zříceniny historického hradu Corfe (náš článek) nebo třeba fiktivní město velikosti Los Angeles (náš článek).

Většina hráčů v Minecraftu staví, youtuber Minthical boří.

Samozřejmě platí, že ne každý má pro takovou zábavu pochopení, někteří v tom totiž vidí jen plýtvání časem. Většina lidí u nás má však pro podobné nadšenecké aktivity porozumění, i když jejich výsledek je ryze virtuální a chleba kvůli nim levnější nebude. I zábavy je totiž v lidském životě potřeba.

Pochopit motivaci hráče, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Minthical, je ovšem daleko těžší. Na rozdíl od výše zmíněných projektů totiž nic nevytváří, ale naopak ničí. Za cíl si dal „rozebrat“ celou mapu z Minecraftu a rozbít každý jednotlivý blok, z kterého se skládá.

Samozřejmě akt destrukce jakožto symbolu vzdoru je starý jako lidstvo samo, Minthical ovšem nedává žádný klíč k tomu, jak jeho projekt nazvaný Bedrock Massacre vnímat. O to víc je do něj zapálený.

Ano, z obrázků nepůsobí výsledek tisíců hodin práce příliš působivě.

Známé pravidlo, že ničit je daleko těžší než budovat, v případě Minecraftu platí tak maximálně, co se týče intelektuální náročnosti. Samotné boření je totiž časově nesmírně zdlouhavé.

Na Minthicalově mapě bylo na začátku zhruba čtyřicet sedm milionů samostatných krychlí, každou je přitom nutné odtěžit individuálně. Aby to náhodou nebylo příliš jednoduché, do destrukce se pustil v takzvaném Survivor módu, což znamená, že při tom jeho avatara ohrožují příšery a trápí hlad a žízeň. Co víc, musí si dávat pozor i na pracovní nástroje, které průběžně podléhají zkáze – celkem už prý zlikvidoval přes pět tisíc krumpáčů.

A to není jediné působivé číslo. Minthical hraje PS4 verzi hry, která už mu spočítala čas strávený ve hře na víc než deset tisíc hodin. Své hraní přitom natáčí na Youtube, jeho videa mají dohromady asi dva tisíce hodin. Namátkou jsem některá z nich proklikal a moc zábavné to tedy není. Žádný div, že za první dva roky nesehnal víc než padesát sledujících. Dnes už jich má čtyřicet pět tisíc, což ho jen ujišťuje o smysluplnosti projektu.

A proč že to tedy Minthical vůbec dělá? V jednom z videí trochu pateticky tvrdí, že nejen, že takto „buduje svůj odkaz (legacy)“, ale dokonce „pomáhá i ostatním budovat jejich vlastní odkaz, který bude viditelný po mnoho let“. Kritiku a posměch lidí mimo komunitu vnímá, ale nesouhlasí, že by šlo o ztrátu času. Ti, kdo Minecraft nehrají, prý nechápou, že až projekt dokončí, lidé si jeho jméno (lépe řečeno internetovou přezdívku) budou navždy pamatovat. Aby se však trochu obhájil, říká, že má práci na plný úvazek a nestreamuje denně, ale jen obden, občas si dokonce dá delší pauzu.

A co bude dělat, až bude jeho práce konečně hotová, což by mělo být někdy příští měsíc? Začne na nové mapě – Bedrock Massacre je totiž prý jen první díl plánované trilogie „dimenzionálního masakru“.