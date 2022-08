Hráč s pomocí vědců zrestauroval v Minecraftu zříceninu historické památky

Od jeho vydání už uplynulo více než 11 let, ale nestárnoucí Minecraft se stále drží mezi nejpopulárnějšími hrami současnosti. Sice má jen ošklivou hranatou grafiku, zároveň však nabízí prakticky nevyčerpatelný zdroj možností a kreativní lidé v této „virtuální stavebnici“ dovedou neuvěřitelné kousky.

Však vám o těch nejzajímavějších také čas od času napíšeme. V posledních letech nás zaujaly především gigantické stavby, jako je třeba kopie Středozemě z Pána prstenů (viz náš článek), obrovské virtuální město velikosti Los Angeles v měřítku 1:1 (viz náš článek), nebo dokonce celý vesmír Hvězdných válek (viz náš článek). Microsoft samozřejmě podobné aktivity podporuje, jen máloco ukazuje počítačové hry v tak pozitivním světle, jako právě budovatelské snahy stovek nadšenců spolupracujících na společném cíli.

Nyní by jeho tvůrci chtěli ukázat, že hraní Minecraftu nemusí být jen výplní volného času, ale může být využito i při studiu historie a na podporu cestovního ruchu.

Zřícenina hradu Corfe a její vizualizace vytvořená pomocí Minecraftu

Ve spolupráci s National Trust, britskou organizací, která se zabývá ochranou památek a přírody v Anglii, Welesu a Severním Irsku, převedli do Minecraftu slavnou zříceninu hradu Corfe.

Tato oblíbená turistická destinace, kterou každý rok navštíví statisíce lidí, se majestátně tyčí na rozeklaném vrcholu skály nad stejnojmennou vesnicí v anglickém hrabství Dorset. Ve více než tisícileté historii hradu najdeme mnoho pohnutých momentů, od poloviny 17. století však chátrá. Právě to z něj možná udělalo ideální objekt pro propagaci nového updatu Divočina (The Wild), který do Minecraftu přinesl nové vizuální téma archeologických vykopávek.

Podle youtubera Griana šlo o jednu z nejtěžších staveb, jakou kdy realizoval.

O původní podobě hradu je sice v historických análech informací dostatek, představit si jej však v původní monumentálnosti už vyžaduje velikou fantazii. Anebo Minecraft.

Vývojáři stávající stav objektu v maximální možné míře detailů převedli do „kostkového“ enginu hry a zdarma poskytli všem uživatelům.

Známý youtuber vystupující pod přezdívkou Grian, který se budováním epických staveb v Minecraftu zabývá dlouhodobě, se pak spolu s historičkou Alice Loxtonovou a dalšími experty pokusili o co největší věrnost originálu.

Podle jeho slov šlo o jeden z vůbec nejtěžších projektů, na kterých kdy dělal, mimo jiné proto, že hrad kombinuje rovnou několik stavebních slohů a některé jeho prvky mají atypické tvary a stavební úhly. Tvorba zabrala desítky hodin a jak se můžete podívat v přiloženém videu, výsledek je vskutku působivý.

Smysl projektu je zjevný – vzbudit v mladých lidech zájem o historii a to skrze komunikační kanál, jenž je jim přirozeně blízký. Samotný počítačový model hradu pak bude využíván k propagaci a pokud bude projekt úspěšný, nejspíše se stejné péče dostane i jiným památkám.

Bylo by to hezké, mít něco podobného i u nás, že? Zvedne někdo hozenou rukavici a postaví si vlastními silami Trosky, Hazmburk nebo třeba Okoř?