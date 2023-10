Prodeje Minecraftu přesáhly neuvěřitelných tři sta milionů

Poslední údaj, který jsme dosud měli k dispozici, pocházel z dubna 2021 a říkal, že celkové prodeje se vyšplhaly na 238 milionů. Střih. Microsoft se během víkendového eventu Minecraft Live 2023 pochlubil, že prodeje už přesáhly 300 milionů.

Na druhém místě je městská akce Gand Theft Auto 5 se 185 miliony prodanými kusy, na třetím Tetris od EA (100 milionů), na čtvrtém Wii Sports (82,9 milionu), na pátém PUBG: Battlegrounds (75 milionů) a na šestém Mario Kart 8 / Deluxe (63,9 milionu).

Minecraft

„S blížícím se patnáctým výročím zůstává Minecraft jednou z nejprodávanějších her všech dob s víc než 300 miliony prodaných kopií, což je milník, o kterém se nikomu ani nesnilo, když jsme všichni stavěli své první bloky,“ řekla Helen Chiangová, šéfka Mojang Studios na Minecraft Live 2023.

„Naše neuvěřitelná komunita vybudovala z Minecraftu to, čím je dnes a čím bude v budoucnu. Nemůžeme se dočkat, až budeme v následujících letech sdílet nový obsah a zážitky z Minecraftu.“

Tvůrci podle očekávání chystají spoustu nového tematického obsahu. Už 7. listopadu vyjde LDC New Star Wars: Path of the Jedi, které zahrnuje boj se světelnými meči a využití Síly. Nový obsah se chystá také do akční strategie Minecraft Legends. Oficiální souhrn naleznete zde.