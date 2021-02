Hororová hra s obřím policistou pobouřila v Rusku, půjde ovládat i hlasem

Ruské studio Tall Boys vzniklo v roce 2019 a na svědomí má zatím dvě hry. Where The Clouds End ani Pandemic Express žádnou velikou díru do světa neudělaly, i chystaná novinka Militsioner zatím vypadá jen jako podivný artový pokus pro pár nadšenců.

Kdyby o Militsionerovi ruská televize nenatočila pětiminutovou reportáž, o hře by patrně vědělo jen pár lidí.

Hráč se v ní stane zločincem, který se snaží utéct z města hlídaného obrovskou postavou oblečenou v policejní uniformě. Gigantický milicionář by dokázal zničit celé město zmáčknutím malíčku, přesto proti hráčovi aktivně nezasahuje. Symbolika vše vidícího Velkého bratra je evidentní, autoři však podle dostupných vyjádření mají jiné ambice než jen stvořit doslovnou parafrázi Orwellova 1984.

Jednou z hlavních inspirací jim byla japonská klasika Shadow of the Colossus (naše recenze), ve které hráč bojuje proti příšerám, které daleko převyšují jeho postavu. Podle původních návrhů měla být místo policisty použita ryba s ostrovem na zádech, během vývoje však autoři zjistili, že lidská postava vzbuzuje v hráčích daleko silnější emoce.

Unikátní vlastností hry má být fakt, že hráč s policistou bude moci komunikovat i pomocí mikrofonu, počítačový algoritmus jeho odpovědi vyhodnotí a policista se v rámci možností bude snažit realisticky odpovídat.

Jde o experimentální avantgardní titul pro úzké publikum, o to větší překvapení tvůrci zažili, když o něm státní zpravodajská televize Russia 24 natočila téměř pětiminutovou reportáž. A jak už tušíte, pochvalu si rozhodně nevysloužili.

I když je ze hry zatím venku jen několik videí a obrázků, moderátor prohlásil, že jde o „jasné politické sdělení“ a vyzpovídal několik expertů z řad psychologů, historiků i lidí z herního průmyslu. „Když se dostaneme do hry, staneme se nedobrovolnými zajatci příběhu, který je vystavěn na emocích, pocitech a hudbě,“ podivuje se například psycholog Artur Garaganov nad mechanikami, které jsou v podstatě definicí většiny žánrů videoher.

Historik Michail Smolin si povšiml „evidentní“ podoby s fiktivní postavičkou Strýčka Štěpána z dětských básní Sergeje Vladimiroviče Michalkova, takže jde o jasný odkaz na protestní hnutí v Bělorusku a hra má podle něj evidentní „rusofobní nádech“.

Překvapení vzbudil fakt, že hra bude k dispozici zcela zdarma, proto se objevily i otázky nad zdrojem financování.

Samozřejmě, dokud hra skutečně nevyjde, nelze jen na základě tiskových prohlášení tvůrců tvrdit, že je opravdu apolitická, na druhou stranu není možné tvrdit ani přesný opak. Těžko říct, co mělo být smyslem podivné reportáže, ale Tall Boys jsou za ni navzdory nepříliš pozitivní náplni určitě vděční. O hře se mluví ve velkém a zhlédnutí trailerů už přesáhlo 100 000, což je pro podobnou artovou hru jednoznačný úspěch.