Vydavatelé sportovních her čelí žalobě, prý nutí k opakovanému utrácení

Videoherní vydavatelství Take Two čelí žalobě kvůli tomu, že neumožňuje přenášet nakoupenou virtuální měnu mezi jednotlivými ročníky své basketbalové série NBA 2K. Podle žalující strany je takové jednání „nespravedlivé, nezákonné a chamtivé“. Není to přitom poprvé, co tato společnost musí u soudu obhajovat své obchodní praktiky.