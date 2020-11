Youtuber utrácí jmění za herní mikrotransakce, aby ukázal, jak jsou bezcenné

Že zdánlivě bezplatné hry generují svým provozovatelům mamutí zisky, není žádná novinka. Stejně jako fakt, že se některým hráčům tato kratochvíle může snadno vyjmout z rukou a kvůli pár digitálním tretkám mohou přijít o celý svůj majetek. Takovým lidem se říká velryby a někteří provozovatelé mobilních her na jejich lovu svůj byznys vyloženě staví (viz náš starší článek). Jeden takový nadšený hráč s naditou kreditní kartou totiž přináší daleko větší zisk než miliony obyčejných „čudel“, které autorům hry maximálně občas kliknou na reklamu.

Ano, v roztomilé Summoners War lze utratit spousty peněz.

Na první pohled jednoduché hry fungují na komplexních mechanismech a jejich pečlivě vyvážený systém odměňování využívá stejné principy jako třeba výherní automaty.

Velryba je hanlivé označení, youtuber vystupující pod názvem Tectone se však k němu hrdě hlásí. Výstřední vousáč, jehož kanál má dnes bezmála 260 000 sledujících, o tomto problémů ví své. U free 2 play her (v japonštině se jím říká gacha) strávil mládí, jedna z nich jménem Summoners War ho dostala do těžké životní situace.

V roztomile kreslené tahové strategii utratil veškeré své peníze a na čtyři měsíce skončil na ulici. Pád na dno mu ovšem nastavil zrcadlo, a tak se poté, co se mu podařilo vrátit se do normálního života, rozhodl, že před podobným osudem bude varovat všechny ostatní.

Jde na to poměrně originální cestou. S hraním nepřestal, naopak, díky streamování si přijde na slušné peníze. Spoustu jich do her opět vrací, když skupuje prakticky vše, co každá z nich nabízí. Chce tak ty nejvzácnější věci zbavit aury výjimečnosti a ukázat hráčům, že ani po utracení částek v hodnotě desítek tisíců korun se nic zásadního nemění a hon za stále lepším a lepším vybavením nekončí.

„Myslím, že bude pro spoustu lidí jednoduší odolat pokušení utrácet, když uvidí, jak poškozující a bezúčelné to je,“ říká Tectone v jednom ze svých videí. „Myslím, že pokud mě někdo uvidí jak utrácím 600 nebo 700 dolarů (cca 14 000-16 000 Kč), abych získal Klee (postava z aktuálně populární hry Genshin Impact pozn.red.), tak si určitě neřeknou, že to hned musí mít také. Myslím si, že si naopak řeknou, proč ten hlupák utrácí tolik peněz za stupidní kreslenou holčičku.“

Youtuber Michael “Mtashed” Tash svoji vypracovanou postavu raději smazal, aby před mikrotransakcemi varoval.

Problém je, že tento dobře míněný přístup může na některé jedince fungovat přesně opačně. Youtubeři mají obrovský vliv a jejich často ještě velmi mladí diváci se s nimi dokážou identifikovat. Tectone se ve výše uvedeném videu sice jednoznačně staví proti „velrybaření“, v jiných ukazuje své vypiplané (čti mikrotransakcemi vyhnané) hrdiny v plné kráse.

Lepší způsob zvolil youtuber Michael „Mtashed“ Tash, který Tectona k natočení vysvětlujícího videa motivoval. Ten se jednoho dne zděsil vlastní zodpovědnosti a svůj profil v hodnotě tisíce dolarů raději smazal. Nyní se snaží svým fanouškům ukázat, že je s hrou Genshi Impact spousta zábavy i bez utracení jediné koruny. Sice mu vše déle trvá, ale namísto rozhazování peněz za každé možné vylepšení si svůj budoucí postup pečlivě plánuje.