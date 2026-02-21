Spencer oznámil svůj záměr odejít z Microsoftu šéfovi Nadellovi už loni. Ve společnosti působil 38 let, z čehož posledních 12 vedl herní divizi.
Ačkoliv se značce Xbox v posledních letech příliš nedaří, zejména prodej konzolí je v porovnání s konkurencí nedostatečný, Spencer učinil řadu klíčových rozhodnutí. Udržel Xbox nad vodou po katastrofálním uvedení Xboxu One a inicioval nákup vydavatelství Activision Blizzard s cenným portfoliem značek, jako jsou Call of Duty, Diablo či World of Warcraft.
Novou šéfkou Microsoft Gamingu se stává 36letá Asha Sharma, která přechází do čela herní divize z pozice prezidentky pro produkty CoreAI v Microsoftu. Dříve pracovala například v Metě na Messengeru, s gamingem však žádné přímé zkušenosti nemá.
Sharma už definovala svojí vizi ve třech bodech a první se týká skvělých her. „Tady vše začíná. Než cokoli uděláme, musíme mít skvělé hry, které si hráči zamilují. Nezapomenutelné postavy, příběhy, které nás dojmou, inovativní hratelnost a kreativní špičková kvalita. Posílíme naše studia, budeme investovat do ikonických franšíz a podporovat odvážné nové nápady. Budeme riskovat. Vstoupíme do nových kategorií a trhů, kde můžeme přinést skutečnou hodnotu, založenou na tom, co hráče zajímá nejvíce,“ slibuje.
Dále chce značku Xbox vrátit zpět ke kořenům, zaměřit se na jádro komunity Xbox a konzolové hráče jako taková. Zároveň ovšem dodává, že hraní už se neváže jen na jeden kus hardwaru, ale PC, mobily a cloud a přechod mezi nimi by měl být plynulý.
A konečně budoucnost hraní. Sharma chce vymýšlet „nové obchodní modely a nové způsoby hraní“, avšak vymezila se proti AI slopu. „S tím, jak se monetizace a umělá inteligence vyvíjejí a ovlivňují budoucnost, nebudeme usilovat o krátkodobou efektivitu ani zaplavovat náš ekosystém bezduchými výtvory umělé inteligence. Hry jsou a vždy budou uměním, vytvořeným lidmi a vytvořeným pomocí nejinovativnějších technologií, které poskytujeme.“
Z původního vedení zůstává pouze neoblíbený Matt Booty, který povýšil na výkonného viceprezidenta a ředitelem pro obsah a bude podřízený Sharmě.
Co tyto změny znamenají pro značku Xbox, ukážou až následující měsíce. Z prvních vyjádření nelze očekávat nějakou výraznou změnu směru. Microsoft bude chtít vidět hry pod značkou Xbox na co nejvíce zařízeních, tlak na růst předplatného Game Pass také zůstane.