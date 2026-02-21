Zemětřesení v Xboxu. Nová šéfka Asha Sharma odmítá bezduché výtvory AI

Ondřej Zach
  9:52
Herní divizi Microsoftu, jejímž jádrem je značka Xbox, opouštějí klíčoví lidé Phil Spencer a Sarah Bond. Do jejího čela zamířila Asha Sharma, a to z pozice prezidentky pro produkty CoreAI v Microsoftu.
Asha Sharma

Asha Sharma | foto: Microsoft

Asha Sharma a Mat Booty
Phil Spencer
Phil Spencer
Phil Spencer na Gamescomu 2015
74 fotografií

Spencer oznámil svůj záměr odejít z Microsoftu šéfovi Nadellovi už loni. Ve společnosti působil 38 let, z čehož posledních 12 vedl herní divizi.

Ačkoliv se značce Xbox v posledních letech příliš nedaří, zejména prodej konzolí je v porovnání s konkurencí nedostatečný, Spencer učinil řadu klíčových rozhodnutí. Udržel Xbox nad vodou po katastrofálním uvedení Xboxu One a inicioval nákup vydavatelství Activision Blizzard s cenným portfoliem značek, jako jsou Call of Duty, Diablo či World of Warcraft.

Asha Sharma a Matt Booty

Phil Spencer

Novou šéfkou Microsoft Gamingu se stává 36letá Asha Sharma, která přechází do čela herní divize z pozice prezidentky pro produkty CoreAI v Microsoftu. Dříve pracovala například v Metě na Messengeru, s gamingem však žádné přímé zkušenosti nemá.

Sharma už definovala svojí vizi ve třech bodech a první se týká skvělých her. „Tady vše začíná. Než cokoli uděláme, musíme mít skvělé hry, které si hráči zamilují. Nezapomenutelné postavy, příběhy, které nás dojmou, inovativní hratelnost a kreativní špičková kvalita. Posílíme naše studia, budeme investovat do ikonických franšíz a podporovat odvážné nové nápady. Budeme riskovat. Vstoupíme do nových kategorií a trhů, kde můžeme přinést skutečnou hodnotu, založenou na tom, co hráče zajímá nejvíce,“ slibuje.

Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se

Dále chce značku Xbox vrátit zpět ke kořenům, zaměřit se na jádro komunity Xbox a konzolové hráče jako taková. Zároveň ovšem dodává, že hraní už se neváže jen na jeden kus hardwaru, ale PC, mobily a cloud a přechod mezi nimi by měl být plynulý.

Xbox Ally X

Halo Infinite

A konečně budoucnost hraní. Sharma chce vymýšlet „nové obchodní modely a nové způsoby hraní“, avšak vymezila se proti AI slopu. „S tím, jak se monetizace a umělá inteligence vyvíjejí a ovlivňují budoucnost, nebudeme usilovat o krátkodobou efektivitu ani zaplavovat náš ekosystém bezduchými výtvory umělé inteligence. Hry jsou a vždy budou uměním, vytvořeným lidmi a vytvořeným pomocí nejinovativnějších technologií, které poskytujeme.“

Z původního vedení zůstává pouze neoblíbený Matt Booty, který povýšil na výkonného viceprezidenta a ředitelem pro obsah a bude podřízený Sharmě.

Xbox Game Pass

Diablo IV: Lord of Hatred

Co tyto změny znamenají pro značku Xbox, ukážou až následující měsíce. Z prvních vyjádření nelze očekávat nějakou výraznou změnu směru. Microsoft bude chtít vidět hry pod značkou Xbox na co nejvíce zařízeních, tlak na růst předplatného Game Pass také zůstane.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se

Golden Axe reimaginace

Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace a nutno říci, že některé vypadají velmi dobře. Nebo je to AI slop? To už necháme na vás. My...

Vzpomínám na všechny své bývalé milenky. Z videoher

Leisure Suit Larry

Včerejší svátek zamilovaných v nás vyvolal melancholickou náladu a jelikož se herní průmysl teprve pomalu probouzí ze zimního spánku, rozhodli jsme se využít tuto příležitost k nostalgii....

Máte nějakou doma? Tyto herní konzole jsou prodejní trháky

Konzole nové generace se starými konzolemi

Nejprodávanější herní konzole historie neměly problém překročit hranici sto milionů prodaných kusů, další pak k této hranici odvážně míří. Připomeňte si pořadí nejprodávanějších modelů, možná...

Tak to sedlo! Underkeep skvěle oživuje zašlou slávu krokovacích dungeonů

Underkeep

Připravovaná hra Underkeep od českého studia Rake in Grass skládá poctu dnes již prakticky mrtvému žánru krokovacích dungeonů. A po zahrání dema na Steamu můžeme konstatovat, že je na co se těšit.

Už jsou jen krok od krachu. Autoři herního propadáku viní hráče

Highguard

Zájem o multiplayerovou hru Highguard rapidně klesá, studio již propustilo většinu zaměstnanců a nyní zavřelo webové stránky hry. Autoři jsou z neúspěchu hry hořcí a obviňují hráče.

Zemětřesení v Xboxu. Nová šéfka Asha Sharma odmítá bezduché výtvory AI

Asha Sharma

Herní divizi Microsoftu, jejímž jádrem je značka Xbox, opouštějí klíčoví lidé Phil Spencer a Sarah Bond. Do jejího čela zamířila Asha Sharma, a to z pozice prezidentky pro produkty CoreAI v...

21. února 2026  9:52 1

To jsme tu ještě neměli. V chystané hře budeme ovládat spermii v ejakulátu

Become

Chystaná nezávislá hra od vývojáře Valentina Wirtha, který je podepsaný pod českými hity jako Mafia nebo Crime Boss, nás nechá prožít osud spermie. Hráčovým úkolem je vyhrát oplodňovací závod a...

21. února 2026 6

Po necelých třiceti letech znovu vychází česká akční hra Colony 28

Colony 28

Na Steamu právě vyšla česká hra Colony 28, která si svoji původní premiéru odbyla už v roce 1997 jako prvotina Napoleon Games i vývojáře Karla Matějky.

21. února 2026 2

Před třiceti lety vyšli první herní Pokémoni. Za týden se vrátí

Pokémon FireRed / LeafGreen

Jedno z překvapení, které mělo být odhaleno až za týden na Den Pokémonů, uniklo předčasně. A týká se her, kterými to všechno začalo.

20. února 2026  13:36 0

Už jsou jen krok od krachu. Autoři herního propadáku viní hráče

Highguard

Zájem o multiplayerovou hru Highguard rapidně klesá, studio již propustilo většinu zaměstnanců a nyní zavřelo webové stránky hry. Autoři jsou z neúspěchu hry hořcí a obviňují hráče.

20. února 2026 22

Máte nějakou doma? Tyto herní konzole jsou prodejní trháky

Konzole nové generace se starými konzolemi

Nejprodávanější herní konzole historie neměly problém překročit hranici sto milionů prodaných kusů, další pak k této hranici odvážně míří. Připomeňte si pořadí nejprodávanějších modelů, možná...

19. února 2026 6

Vlnění se do rytmu i vnadné bojovnice. Za zálibu v těchto hrách se trochu stydíme

Premium
Venus Vacation PRISM – DEAD OR ALIVE Xtreme

Jsou hry, které si užíváme – a jsme na to pyšní. A jsou hry, které si užíváme, ale popravdě se za to trochu stydíme. Anebo bychom možná měli.

19. února 2026 3

Pokochejte se krásami Japonska ve Forza Horizon 6

Forza Horizon 6

S připravovanými festivalovými závody Forza Horizon navštívíme letos v květnu Japonsko. Už nyní se můžete pokochat krajinou, v níž se bude závodit.

18. února 2026  12:39 6

RECENZE: Chápeme, proč vznikla hra Sons of Sparta, radost se však nedostavila

65 %
God of War Sons of Sparta

Nečekané vydání nové hry pod slavnou značkou God of War vyvolalo spíše smíšené pocity. A když jsme si novinku zahráli, tak jsme pochopili, že splněný sen vývojářů se ještě logicky nemusí rovnat...

PS5
18. února 2026 0

Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se

Golden Axe reimaginace

Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace a nutno říci, že některé vypadají velmi dobře. Nebo je to AI slop? To už necháme na vás. My...

18. února 2026 27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

God of War Sons of Sparta

65 %
God of War Sons of Sparta

PS5
vydáno 17. února 2026  15:54,  aktualizováno  15:54

Černý scénář: PlayStation 6 se zpozdí, Switch 2 zdraží a Steam Deck se vyprodá

Steam Machine

Předpokládá se, že spotřební elektronika letos citelně podraží. Nedostatek komponent se promítá i do plánů výrobců herních konzolí.

17. února 2026  15:13 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.