Sledujeme tiskovku Microsoftu na E3. Dokáže naplnit vysoká očekávání?

Age fo Empires 4, Gears 5, nová Forza a Fable 4, Halo: Infinite jsou už prakticky jistotou, to nám však ke štěstí nestačí. Těmi největšími novinkami by totiž neměly být nové hry, ale především nové technologie. „Herní Netflix“ Xbox Game Pass na PC je teprve začátek a doufáme, že se konečně dozvíme oficiální informace o streamovací službě xCloud, která by měla konkurovat nedávno představené Stadii odd Googlu. Tím největším trhákem by ale mělo být představení nové konzole. Tedy alespoň v to doufáme.



Tiskovka začíná za pár desátek minut, my samozřejmě budeme tento článek pravidelně aktualizovat o všechny podstatné informace.