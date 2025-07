Lavinu odpálil Phil Spencer, šéf herní divize Microsoftu interní zprávou. „Abychom zajistili trvalý úspěch herní divize a mohli se soustředit na strategické oblasti růstu, ukončíme nebo omezíme činnost v určitých oblastech podnikání a budeme následovat příklad společnosti Microsoft a odstraníme některé úrovně řízení, abychom zvýšili flexibility a efektivitu,“ zahájil.

„Uvědomuji si, že tyto změny přicházejí v době, kdy máme více hráčů, her a odehraných hodin než kdykoli předtím. Naše platforma, hardware a plán vývoje her nikdy nevypadaly lépe. Úspěch, kterého se nám v současné době dostává, je založen na těžkých rozhodnutích, která jsme učinili v minulosti. Budeme chránit to, co prosperuje, a soustředit se na oblasti s největším potenciálem.“

A co to konkrétně znamená?

Reboot střílečky Perfect Dark , oznámený v roce 2020 na PC a Xbox Seris X/S, byl zrušen.

, oznámený v roce 2020 na PC a Xbox Seris X/S, byl zrušen. Studio The Initiative, která pracovalo na rebootu Perfect Dark, bylo rozpuštěno.

Perfect Dark Perfect Dark

Propouštění ve studiu Rare, které se v poslední letech prosadilo pirátským dobrodružstvím Sea of Thieves, vyústilo ve zrušení připravované hry Everwild. Studio po 35 letech opustí designér a současný ředitel Gregg Mayles, který je podepsán pod hity jako, Banjo-Kazooie, Donkey Kong Country či právě Sea of Thieves.

Everwild Everwild

Studio Turn 10, které známe díky okruhovým závodům Forza Motorsport, přišlo o téměř polovinu zaměstnanců. (Pro pořádek, úspěšnější festivalové závody Forza Horizon kutí vývojáři Playgroud Games a těch se propouštění netýká)

Forza Motorsport (2023) Forza Motorsport (2023)

Propouštění se týká i studií, které vytvářejí válečné střelnice Call of Duty. Insider Jason Schreirer konkrétně zmiňuje studio Raven .

. MMO projekt Blackbird od Zenimax Online Studios (tvůrci Elder Scrolls Online) byl zrušen.

od Zenimax Online Studios (tvůrci Elder Scrolls Online) byl zrušen. Studio King (Candy Crush) propouští deset procent zaměstnanců, zhruba tedy 200 lidí.

(Candy Crush) propouští deset procent zaměstnanců, zhruba tedy 200 lidí. Propouštělo se i ve studiu Undead Labs , které kutí zombie akci State of Decay 3.

, které kutí zombie akci State of Decay 3. Zrušeno bylo několik dalších dosud neoznámených her.

Propouštění je přitom chaotické a neprofesionální. Schreirer zmiňuje, že někteří zaměstnanci nedostali žádnou zprávu od personálního oddělení, jen jim byl náhle deaktivován účet na Slacku.

Tato vlna propouštění by neměla mít podle informací Windows Central vliv na přípravy Xboxu nové generace.

Podle šéfa Xbox Game Studios, Matta Bootyho, je v současné době ve vývoji přes 40 projektů. Některé z nich mají vyjít už letos na podzim.