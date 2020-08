Vychází další díl kultovního Flight Simulatoru, první recenze jsou nadšené

Kořeny Microsoft Flight Simulatoru sahají až do roku 1981, aktuální verzi pak lze vnímat jako restart, jelikož neobsahuje žádné pořadové číslo. Vývojáři se od začátku netajili obrovskými ambicemi, kromě téměř fotorealistické grafiky slibovali i více než 5 000 detailně zpracovaných virtuálních letišť, propojení s daty skutečného leteckého provozu či dosud nevídané realistické efekty počasí.

A vypadá to, že nelhali, první recenze, které se po konci embarga objevily, totiž nešetří chválou. Po absolutním hodnocení sáhly například magazíny IGN, Eurogamer, VG24/7 či VGC. Trusted Reviews, True Achievements, Game Revolution či PC Invasion pak daly ekvivalent devíti z deseti. Na Metacriticu má hra aktuálně 94 %, což je stejně, jako má třeba fantastický The Last of Us 2.

My už hru také hrajeme, na to prozkoumat všechna její zákoutí však ještě potřebujeme více času. Pokud se nám podaří kolegu odtrhnout od kniplu, přineseme vám v úterý alespoň naše první dojmy.

Pro veřejnost se hra otevírá po půlnoci ve Windows Store, na Steamu pak o několik hodin později. Na HDD si připravte více než 100 GBvolného prostoru a nezapomeňte, že pro plnohodnotný zážitek vyžaduje trvalé připojení k internetu.