Nový Flight Simulator prý významně pomůže prodejcům hardwaru

Na nový díl kultovní série Microsoft Flight Simulator jsme si museli počkat dlouhých dvanáct let, o to více jsou však z něj dnes hráči unesení (viz naše první dojmy). Pro většinu běžné populace jde o ten nejlepší a také nejdostupnější způsob, jak si na vlastní ruce vyzkoušet řízení letadel.

Zatímco pro mainstreamové hráče je obyčejné mírumilovné létání nejspíše nuda, pro milovníky letectví jde o ultimátní hru, ve které v průběhu následujících let stráví tisíce a tisíce hodin. Z této skutečnosti přitom nebude profitovat jen Microsoft jakožto vydavatel hry, ale i výrobci specializovaného hardwaru.

Hru sice spustíte i na obyčejném kancelářském počítači, kdo si ji však chce vychutnat naplno, bude se muset praštit přes kapsu. Nejde ani tak o samotné posílení výpočetního výkonu, byť je hra projektována s ohledem na budoucnost a tak se dnes v nejvyšších nastaveních trhá i na momentálně nejvýkonnějším hardwaru, ale spíše o specializované vybavení.

Ovládat podobně realistickou hru jen pomocí myši a klávesnice nebo gamepadu je poloviční zážitek a tak se dá očekávat, že výrobci specializovaných doplňků budou mít žně. Realistický knipl je minimum, ideálně by měl být doplněný i plynovými pákami, směrovkami a pedály. Aby měl pak člověk pořádný výhled, jeden monitor mu určitě stačit nebude. Ideálem je pak samozřejmě přilba pro virtuální realitu. A když už se člověk takto odváže, byla by škoda nedopřát si i nějaké to ergonomické pilotní křeslo.

Podle analytické společnosti Jon Peddie Research tak hráči v průběhu následujících let utratí za podobný hardware 2,6 miliardy dolarů (přibližně 57 miliard korun). Jde samozřejmě jen o odhad, JPR však vzali v potaz specifickou strukturu publika této hry, stejně tak i teprve nastupující trendy technologií.

Pokud však nemáte zrovna k dispozici přebytečné peníze na nákup nového „železa“, nenechte se tím odradit. Hra dokáže přinést spoustu radosti i na vyloženě „lidovém“ vybavení, jak dokazuje například tento pán, který se do hraní pustil na třech CRT obrazovkách.