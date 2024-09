Nebere to konce. Microsoft propustí dalších 650 lidí ze své herní divize

Od největšího obchodu v dějinách herního průmyslu, kdy Microsoft pohltil mamutí společnost Activision Blizzard, ještě neuplynul ani rok (viz náš článek) a z původní struktury nezůstal kámen na kameni. První vlna propouštění proběhla v lednu a odneslo ji 1900 lidí (viz náš článek), v květnu pak byla rozpuštěna interní studia Tango Gameworks, Arcane Austin, Roundhouse Games a Alpha Dog Games (viz náš článek). Ani to však nestačilo a šéf herní divize Phil Spencer nyní oznámil, že o svoji práci přijde dalších 650 lidí.

Microsoft má po delší době unikátní příležitost stát se vítězem předvánoční sezony, Stalker 2 i Indiana Jones vypadají skvěle.

„V rámci poakvizičního ladění struktury našich týmů… jsme se rozhodli zrušit přibližně 650 pozic ve společnosti Microsoft Gaming – většinou korporátních a podpůrných funkcí – a uspořádat tak naše podnikání tak, aby bylo dlouhodobě úspěšné,“ cituje jeho dnešní e-mail podřízeným magazín Gamefile News.

Propouštění by prý nemělo mít žádný vliv na vznikající hry, kterých má nyní Microsoft v zásobě poměrně dost (Stalker 2, Indiana Jones, Avowed…). Mohl by tak využít momentálního zapotácení konkurenčního Sony, které v krátké době neuspělo se střílečkou Concord a představením vylepšené konzole PS5 Pro, pro kterou ovšem nenabízí adekvátní obsah.