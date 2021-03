Je na vás FIFA moc složitá? Na Steamu vyšla fotbalová klasika z roku 1988

O titul nejlepší fotbalové hry se každoročně přetahují série FIFA od Electronic Arts a Pro Evolution Soccer od Konami. Obě mají svá pro a proti a obě stojí za vyzkoušení, přesto se najdou lidé, které neuspokojí ani jedna z nich. Při honbě za co nejrealističtější simulací totiž autoři zapomněli na tu část publika, která se nechce dlouhé hodiny učit všechny taje ovládání.



V USA hra vyšla pod názvem Keith Van Eron's Pro Soccer. Pokud to jméno neznáte, stydět se nemusíte, také jsem ho googloval.

Je sice hezké, že šikovní hráči mohou dělat efektní kličky a sehrávat složité standardní situace, jenže než se to nováček pořádně naučí, možná ho neustálé prohrávání přestane bavit. Mnozí tak s láskou vzpomínají na kultovní sérii Sensible Soccer z počátku devadesátých let, kterou šlo ovládat jen několika klávesami. Přihrávka, střela, skluz – víc nebylo potřeba. I s takovým málem přitom šlo vytvářet krásné fotbalové situace. Hra měla klasickou arkádovou hratelnost – jednoduchá na pochopení, ovšem i tak dost komplexní na to, aby dokázala vydržet bavit stovky hodin.

Málokdo ovšem ví, že Sensible Soccer nebyl první fotbalovou hrou jejích autorů. Už v roce 1988 totiž Sensible Software vydali MicroProse Soccer, postavený na stejných principech. Hřiště jsme sledovali shora, postavičky fotbalistů byly maličkaté, hratelnost chytlavá. Součástí hry byla i funkce Replay, díky níž jste se mohli na povedené akce podívat opakovaně, což byl v tehdejší době malý zázrak.

Nyní si díky zmrtvýchvstání společnosti MicroProse tuto klasiku můžete za cenu dvou piv připomenout na Steamu, kde se nečekaně objevila. Obzvláště ve dvou lidech u jedné klávesnice může jít o parádní retro zábavu. A navíc bez lootboxů.