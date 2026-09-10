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Rok 2027 začne honem na Samus v novém Metroidu a Kirbyho výpravou za zdí

Ondřej Zach
  9:36
Zářijový pořad Nintendo Direct se většinou věnoval už dříve oznámeným hrám, nicméně nakonec se fanoušci dočkali i několika velmi zajímavých oznámení.

Hned zkraje roku 2027 se vrátí Samus Aran, tedy hlavní hrdinka série Metroid, a to ve zbrusu nové hře.

Metroid Ravenous
Metroid Ravenous
Metroid Ravenous
Metroid Ravenous
43 fotografií

„Napadli mě neznámí útočníci a utrpěla jsem těžká zranění. Nevím, kde jsem. Dostat se zpátky na povrch nebude nic jednoduchého. Moje šance, že se z tohoto měsíce vůbec dostanu, jsou v nejlepším případě mizivé. A přesto – přežiju. A vrátím se domů. I kdybych se kvůli tomu měla živit svými nepřáteli. Tady platí jen jedno: buď sežereš ty je, nebo oni tebe,“ říká Samus v novém traileru.

Metroid Ravenous bude tentokrát 2D, navazuje tak na vynikající díl Metroid Dread z roku 2021. Novinka ovšem zamíří pouze na Switch 2. V traileru jsme viděli řadu klasických i nových prvků: namátkou morph ball, běh po vodě, rychlé přísuny a podobně.

Metroid Ravenous

Metroid Ravenous

Z traileru je patrná větší syrovost. Ostatně už název ravenous, což znamená hladový, je zřejmě přímo nový herní mechanismus. V jednom okamžiku Samus vysává životní sílu z nepřítele a podivně se jí přitom lesknou oči. Ačkoliv nepřijdeme ani o klasické střílení, tentokrát si více užijeme i souboje na blízko.

Metroid Ravenous vychází 28. ledna na Switch 2. Kromě toho se chystají figurky Amiibo a speciální edice hry.

Následovat bude nový Kirby, který se jmenuje Kirby and the World Beyond. Kirbymu přechod do 3D v léta starém Kirby and the Forgotten Land vyšel na jedničku s hvězdičkou. Proto to zkusí ve 3D znovu, a to rovnou na 35. výročí značky.

Trailer začíná v pestrobarevném domovském světě, který nám předvádí řadu Kirbyho schopností, jako je plachtění na paraplíčku, jízda na kouli, šplhání pomocí meče či známé kopírování schopností nepřátel. Následně Kirby získá obrovský meč, který připomíná Master Sword, zatímco Kirby se zelenou čepičkou připomene Linka.

S mečem lze nejenom provádět silné útoky či pokácet obří strom. Kirby s ním rozbije zeď, za níž se rozkládá celý nový, méně barevný svět. A právě do něj se náš růžový hrdina vypraví.

Kirby and the World Beyond

Kirby and the World Beyond

Kirby and the World Beyond nemá přesné datum vydání, dočkat bychom se měli během jara.

Na závěr ještě dva střípky. Závodní pecka Mario Kart World se konečně dočkala první bezplatné obsahové aktualizace. A studio Level 5 chystá Yo-kai Watch 2: Haunted Domain, tedy remake dvojky z 3DS na Switch 2. O anglické verzi Yo-kai Watch 4 však bohužel nepadla ani zmínka.

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