Metro Exodus prodalo deset milionů kopií, série bude pokračovat

Na Valentýna to bylo přesně pět let ode dne, co vyšel zatím poslední díl postapokalyptické série Metro. Ta je založena na stejnojmenné knižní sérii ruského spisovatele Dmitrije Gluchovského (mimochodem velmi hlasitého kritika Kremlu, kvůli čemuž mu při návratu do vlasti hrozí osm let vězení, viz náš článek) a sleduje osudy lidí, kteří přežili nukleární válku ukryti v chodbách moskevského metra.

Třetí díl ovšem tuto premisu zásadně otočil a stal se jakousi vlakovou roadmovie skrze zdevastovanou krajinu. I přes daleko otevřenější svět si hra zachovala svoji nezaměnitelnou atmosféru a patří mezi to nejlepší, co v tomto žánru kdy vzniklo (viz naše recenze).

Deset milionů prodaných kopií, kterými se na kulaté výročí hry vývojáři pochlubili, je tak naprosto zasloužený úspěch. Ještě větší radost, než že hráči aspoň někdy dokážou ocenit kvalitu (viz náš článek), však máme z toho, že se se značkou počítá i do budoucna. Vedle již oznámené odbočky Awakening, oznámené během posledního dílu pořadu State of Play, se totiž chystá i další plnohodnotný díl od původních vývojářů z 4A Games (jsou to Ukrajinci, ale ještě před válkou přesídlili na Maltu).

Bohužel netušíme ani přibližně, kdy by k tomu mohlo dojít, i v oficiální zprávě je jen lakonické „až to bude“.