Série Metro bude mít pokračování, slíbil autor knižní předlohy

Metro Exodus bylo letos první hrou, kterou si Epic „ukradl“ pro svůj nový digitální obchod. Kvůli následné hysterické reakci zklamaných fanoušků konkurenčního Steamu se pak bohužel trochu zapomnělo na samotnou hru. Což je obrovská škoda, protože jde o po všech stránkách dokonalou střílečku, která se může postavit po boku samotnému Half-life 2 (viz naše recenze).



Metro Exodus je jedním ze žhavých kandidátů na titul hra roku.

Naštěstí se ale teď ukazuje, že všechen ten humbuk byl způsobený jen hodně hlasitou menšinou a nijak výrazně tvůrce hry nepoškodil. Exodus se tak ve výsledku prodávala skvěle, byť většina kopií si našla zákazníky na konzolích. To hlavní však je, že už autoři ze studia 4A Games pomalu spřádají plány na další pokračování. Alespoň to tvrdí autor knižní předlohy Dmitrij Gluchovskij, když na svém instagramovém profilu zveřejnil logo hry doplněné zkratkou TBC, tedy „to be continued, pokračování příště.“

A aby náhodou někdo nezapochyboval, zdali náhodou světu nechce říct, že má tuberkulózu, tak ještě doplnil, že už pracuje na scénáři.

Než ale „čtyřka“ bude hotová, určitě uběhne spoustu času. Zatím se tak můžeme těšit spíše na dvě příběhová DLC pro Exodus, z nichž to první by mělo vyjít ještě do konce roku.