Postapokalyptické Metro 2039 vypadá fantasticky. Tvůrci slibují temnější tón

Ondřej Zach
  9:28
Postapokalyptická střílečka Metro 2039, která vzniká na motivy knížek Dmitry Glukhovského, se vrací ke kořenům. Tedy do tunelů moskevského metra.

Detaily o příběhu unikly ještě před oficiálním odhalením. V roce 2039 uběhlo od jaderné války už čtvrt století. Všechny znesvářené frakce, které žijí v tunelech metra, sjednotil nový vůdce, fanatický sparťan známý jako Hunter. Z prvního traileru je patrné, že nově vzniklé uskupení Novoreich (Nová říše) záměrně připomene třetí říši.

Naproti tomu Cizince pronásledují děsivé noční můry prolínající se s násilnými traumatickými vzpomínkami, přičemž není vždy patrné, co je skutečné. Po „probuzení“ se každopádně vydává zpět do Metra.

„Neromantizujeme postapokalypsu, ani z ní neděláme zábavní park. Metro vždy představovalo spíše tragický obraz našich činů coby lidstva,“ říká kreativní ředitel a hlavní zvukový designér Pawel Ulmer. Podle něj to bude nejtemnější kapitola série.

Záměr tvůrců je vystavět herní svět tak, aby působil autenticky. Vymezují se proti otřepaným postapokalyptickým proprietám, jako jsou grafity a kostry a místo toho se soustředí na to, aby místo a jednotlivé detaily dávaly smysl.

„Nic není prefabrikované – vše je jedinečné a má své opodstatnění,“ vysvětlil výkonný producent Jon Bloch. „Když vstoupíte do místnosti, je jasné, že tam někdo žil. Pocítíte, co dělali těsně předtím, než odešli nebo zemřeli.“

Převážně ukrajinské studio přiznává, že ruská invaze a následná válka změnily plánovaný příběh. Ten ostatně pomáhá z exilu utvářet sám Dmitrij Gluchovskij.

„Realita nás donutila zaujmout jiný přístup, vyprávěný z jedinečné ukrajinské perspektivy, ale stále jde o příběh ze série Metro, odehrávající se ve světě Metro,“ řekl kreativní ředitel Andrej Ševčenko.

„Smyslem našich her vždy bylo zabránit válce,“ nastínil Ulmer. „Ale teď je válka naší realitou a naše poselství se posunulo k jejím dopadům, ceně za mlčení, hrůzám tyranie a hodnotě svobody,“ dodal Ševčenko.

Také nový díl poběží na vlastní verzi 4A Engine, které studio rozvíjí už patnáct let. Metro 2039 vyjde letos koncem roku na PC (Steam, Epic, Xbox na PC), PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Naváže tak na výborné střílečky Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) a Metro Exodus (2019).

